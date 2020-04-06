Еще два десятка китайцев, зараженных коронавирусом, прокатились по Приморью за несколько дней

6 Апр 2020 2020-04-06T14:52:45+03:00

Они прибыли из Москвы транзитом через Владивосток, 150 граждан КНДР прилетели буквально сегодня

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За прошедшие сутки в Китае диагноз «коронавирус» подтвердился еще у 20 человек. Примечательно, что это граждане КНР, которые прибыли из Москвы транзитом через Владивосток в период с 30 марта по 3 апреля. Затем они перешли через пункт пропуска Пограничный-Суйфэньхэ.

Как отмечают в Генконсульстве России в Харбине, по состоянию на сегодняшний день в провинции Хэйлунцзян зафиксировано 60 инфицированных коронавирусом, у которых болезнь протекает бессимптомно, 28 из них выявлено за последние сутки.

Обращаем внимание на то, что среди зараженных нет россиян. Вместе с тем, 6 апреля в аэропорту приземлились несколько самолетов с китайцами на борту. По предварительным подсчетам, порядка 150 граждан КНР прокатились по Приморью, прежде чем оказаться в пункте пропуска «Пограничный». Есть ли заболевшие среди них - пока неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU