2020-04-07T06:15:07+03:00
Общество

Пожарные Приморье потушили 20 гектаров леса

Однако ситуация остается напряженной: в крае действует особый противопожарный режим
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Пожарные Приморья борются с огнём. Фото: сайт правительства Приморского краяПожарные Приморья борются с огнём. Фото: сайт правительства Приморского края
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За минувшие сутки в Ханкайском и Пограничном районах Приморья пожарным подразделениям удалось потушить огонь на территории 20 гектаров. В тушении пожаров участвовали 35 человек и семь единиц техники.

— Два пожара по 10 гектаров ликвидированы в Ханкайском и Пограничном районах. На данный момент пожаров на землях лесного фонда нет, — сообщило краевое министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Правительство Приморья напоминает, что в крае сейчас действует особый противопожарный режим, который запрещает посещать леса, разводить огонь и сжигать мусор. Кроме того, главы муниципальных образований должны обеспечить своевременный вывоз горючих материалов и мусора из населенных пунктов, создать запасы воды для тушения пожаров и восстановить противопожарные минерализованные полосы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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