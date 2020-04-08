Поджигатели суши-бара «Tokyo» в Находке наконец отправятся под суд

8 Апр 2020 2020-04-08T06:27:49+03:00

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Два жителя Находки отправятся под суд за совершение поджога популярного в городе ресторана. Следователи уверены, что один из фигурантов уголовного дела в декабре 2018 года дал своему знакомому 10 тысяч рублей за содействие в поджоге суши-бара «Tokyo» на проспекте Мира. Ночью злоумышленники подъехали к заведению общепита и подожгли его. Огонь нанес собственнику и арендатору здания ущерб на общую сумму более 30 миллионов рублей.

Кроме того главный организатор пожара купил у неустановленного следствием лица (его разыскивают отдельно) гашишное масло в крупном размере — 35,15 грамма. Позже гражданин продал наркотик за 40 тысяч рублей своему знакомому. Когда правоохранители установили личности преступников, во время обыска у одного из них было обнаружено самодельное нарезное огнестрельное оружие с боеприпасом.

Прокуратура Находки утвердила обвинительное заключение по уголовному делу: в зависимости от роли каждого из фигурантов им грозит наказание по статьям УК РФ: 33, 167, 228 и 222. Уголовное дело уже направлено в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу. Помимо этого, потерпевшие от пожара убытки предприниматели заявили гражданские иски о возмещении ущерба.

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ИСТОЧНИК KP.RU