Малолетние «джентльмены удачи» из Уссурийска попадут на скамью подсудимых за грабеж и вымогательство
Трое несовершеннолетних ребят из Уссурийска отобрали мобильный телефон у сверстника, за что попадут на скамью подсудимых. Как считает следствие, 18 апреля 2017 года молодой человек, забрел на территорию образовательного учреждения в районе улицы Крестьянская. Там он договорился со своим знакомым ограбить одного из учащихся — отобрать у него сотовый телефон. Подкараулив в жертву, друзья-грабители запугали ее и отобрали мобильник стоимостью 12 тысяч рублей.
В сентябре того же года тот же молодой человек, но уже с другим несовершеннолетним дружком вымогал все у того же потерпевшего деньги в сумме 8 тысяч рублей. Мальчишку запугивали избиением.
Следственный комитет по Приморскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении трех малолетних разбойников. В зависимости от роли в содеянном, каждого из фигурантов дела обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Грабеж» и «Вымогательство». Следствием собрана достаточная доказательственая база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщил сайт СУ СК РФ по Приморскому краю.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU