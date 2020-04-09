2020-04-09T10:47:16+03:00
Общество

Раскручивание гаек: в Приморье максимально смягчили режим самоизоляции

Теперь стал ясен ответ на вопрос, кто же сможет посещать вновь открытые парикмахерские
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Режим полной самоизоляции стал мягчеРежим полной самоизоляции стал мягчеФото: Анна ПЛЕТНЕВА
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Власти Приморья расширили перечень мест, куда жители края могут ходить без страха быть оштрафованными во время режима полной самоизоляции. Изменения уже внесли в постановление «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции».

Теперь документ выглядит так:

«Гражданам, проживающим и временно находящимся на территории Приморского края следует:

— не покидать места проживания, за исключением случаев:

1. обращения за медицинской помощью и в иных случаях, представляющих угрозу для жизни и здоровья;

2. следования к месту (от места) жительства (пребывания) инвалида I группы, инвалида с детства I группы, гражданина старше 65 лет — для ухода за ними;

3. следования к месту приобретения товаров, к ближайшему месту оказания услуг, выполнения работ, реализация которых не ограничена в соответствии с действующим законодательством;

4. выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

5. выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

6. следования от места жительства (пребывания) к загородным жилым строениям, жилым, дачным, садовым домам, а также к земельным участкам, предоставленным в целях ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, и обратно;

7. обращения за оказанием ритуальных услуг.

Запрет также не распространяется на:

— работодателей и работников организаций (индивидуальных предпринимателей), деятельность которых не приостановлена в соответствии с федеральным и региональным законодательством, а также тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования и соблюдения законодательства в области антитеррористической защищенности, промышленной безопасности, а также иных обязательных требований, норм и правил. Направляющиеся на работу и обратно должны при себе иметь справку, подтверждающую привлечение к выполнению трудовых обязанностей;

— сотрудников федеральных государственных органов (органов государственной власти), их территориальных подразделений, краевых государственных органов, органов местного самоуправления при осуществлении ими профессиональной (служебной) деятельности. Направляющиеся на работу и обратно должны при себе иметь служебное удостоверение либо иной документ, подтверждающий осуществление указанной деятельности;

— адвокатов, нотариусов при осуществлении ими профессиональной деятельности по оказанию юридической помощи при наличии служебного удостоверения либо иного документа, подтверждающего их статус.

Кроме того, всем тем, кто покидает места проживания (пребывания) в случаях, предусмотренных выше, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

В общественных местах, местах приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с действующим законодательством, необходимо соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра («социальное дистанцирование»).

Гражданам повышенной группы риска в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания эндокринной системы (инсулинозависимый сахарный диабет), органов дыхания, системы кровообращения, хроническую болезнь почек 3 — 5 стадии, а также злокачественные новообразования любой локализации, трансплантированные органы и ткани, неукоснительно соблюдать режим самоизоляции по месту их проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Режим самоизоляции может не применяться к работникам медицинских организаций, а также иных организаций, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования и соблюдения законодательства в области антитеррористической защищенности, промышленной безопасности, а также иных обязательных требований, норм и правил".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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