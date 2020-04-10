Шесть с лишним десятков междугородних автобусных рейсов из Владивостока отменены

10 Апр 2020 2020-04-10T01:47:32+03:00

Сверьтесь с нашим списком, если задумали поездку автобусом между городами Приморья

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Сегодня, 10 апреля, по данным Примвокзала не состоятся более 60 рейсов междугородних автобусов из Владивостока.

Отменены рейсы:

519 Владивосток - Сергеевка 06:30

501 Владивосток - Уссурийск 06:50

506 Владивосток - Находка 07:00

701 Владивосток - Хабаровск 07:00

224 Владивосток - Заводской 07:10

504 Владивосток - Большой Камень 07:30

506 Владивосток - Находка 08:10

506 Владивосток - Находка 08:40

525 Владивосток - Пограничный 08:50

205 МП Владивосток - Артем 09:00

502 Владивосток - Спасск 09:10

526 Владивосток - Славянка 09:15

506 Владивосток - Находка 09:40

510 Владивосток - Преображение 10:00

545 Владивосток - Уссурийск 10:05

506 Владивосток - Находка 10:10

530 Владивосток - Новошахтинск 10:15

504 Владивосток - Большой Камень 10:15

517 Владивосток - Ярославка 10:25

502 Владивосток - Спасск 10:30

501 Владивосток - Уссурийск 10:50

529 Владивосток - Чугуевка 11:00

506 Владивосток - Находка 11:15

504 Владивосток - Большой Камень 11:25

501 Владивосток - Уссурийск 11:30

205 МП Владивосток - Артем 11:35

205 МП Владивосток - Артем 12:05

506 Владивосток - Находка 12:15

528 Владивосток - Краскино 12:30

224 Владивосток - Заводской 12:35

509 Владивосток - Лучегорск 12:40

504 Владивосток - Большой Камень 13:10

524 Владивосток - Черниговка 13:10

506 Владивосток - Находка 13:20

511 Владивосток - Лесозаводск 13:35

537 Владивосток - Уссурийск 13:45

521 Владивосток - Зарубино 14:00

501 Владивосток - Уссурийск 14:10

504 Владивосток - Большой Камень 14:10

506 Владивосток - Находка 14:30

536 Владивосток - Врангель 14:50

205 МП Владивосток - Артём 15:00

506 Владивосток - Находка 15:45

502 Владивосток - Спасск 15:45

504 Владивосток - Большой Камень 15:55

545 Владивосток - Михайловка 15:55

205 МП Владивосток - Артем 16:00

529 Владивосток - Чугуевка 16:30

521 Владивосток - Зарубино 16:35

504 Владивосток - Большой Камень 17:00

502 Владивосток - Спасск 17:00

506 Владивосток - Находка 17:30

224 Владивосток - Заводской 17:30

502 Владивосток - Спасск 17:30

513 Владивосток - Партизанск 17:35

517 Владивосток - Ярославка 17:45

205 МП Владивосток - Артём 18:00

544 Владивосток - Южно-Морской 18:10

513 Владивосток - Партизанск 18:15

530 Владивосток - Новошахтинск 18:20

506 Владивосток - Находка 18:40

504 Владивосток - Большой Камень 18:50

504 Владивосток - Большой Камень 19:35

509 Владивосток - Лучегорск 19:40

506 Владивосток - Находка 19:50

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