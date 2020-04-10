Шесть с лишним десятков междугородних автобусных рейсов из Владивостока отменены
Сегодня, 10 апреля, по данным Примвокзала не состоятся более 60 рейсов междугородних автобусов из Владивостока.
Отменены рейсы:
519 Владивосток - Сергеевка 06:30
501 Владивосток - Уссурийск 06:50
506 Владивосток - Находка 07:00
701 Владивосток - Хабаровск 07:00
224 Владивосток - Заводской 07:10
504 Владивосток - Большой Камень 07:30
506 Владивосток - Находка 08:10
506 Владивосток - Находка 08:40
525 Владивосток - Пограничный 08:50
205 МП Владивосток - Артем 09:00
502 Владивосток - Спасск 09:10
526 Владивосток - Славянка 09:15
506 Владивосток - Находка 09:40
510 Владивосток - Преображение 10:00
545 Владивосток - Уссурийск 10:05
506 Владивосток - Находка 10:10
530 Владивосток - Новошахтинск 10:15
504 Владивосток - Большой Камень 10:15
517 Владивосток - Ярославка 10:25
502 Владивосток - Спасск 10:30
501 Владивосток - Уссурийск 10:50
529 Владивосток - Чугуевка 11:00
506 Владивосток - Находка 11:15
504 Владивосток - Большой Камень 11:25
501 Владивосток - Уссурийск 11:30
205 МП Владивосток - Артем 11:35
205 МП Владивосток - Артем 12:05
506 Владивосток - Находка 12:15
528 Владивосток - Краскино 12:30
224 Владивосток - Заводской 12:35
509 Владивосток - Лучегорск 12:40
504 Владивосток - Большой Камень 13:10
524 Владивосток - Черниговка 13:10
506 Владивосток - Находка 13:20
511 Владивосток - Лесозаводск 13:35
537 Владивосток - Уссурийск 13:45
521 Владивосток - Зарубино 14:00
501 Владивосток - Уссурийск 14:10
504 Владивосток - Большой Камень 14:10
506 Владивосток - Находка 14:30
536 Владивосток - Врангель 14:50
205 МП Владивосток - Артём 15:00
506 Владивосток - Находка 15:45
502 Владивосток - Спасск 15:45
504 Владивосток - Большой Камень 15:55
545 Владивосток - Михайловка 15:55
205 МП Владивосток - Артем 16:00
529 Владивосток - Чугуевка 16:30
521 Владивосток - Зарубино 16:35
504 Владивосток - Большой Камень 17:00
502 Владивосток - Спасск 17:00
506 Владивосток - Находка 17:30
224 Владивосток - Заводской 17:30
502 Владивосток - Спасск 17:30
513 Владивосток - Партизанск 17:35
517 Владивосток - Ярославка 17:45
205 МП Владивосток - Артём 18:00
544 Владивосток - Южно-Морской 18:10
513 Владивосток - Партизанск 18:15
530 Владивосток - Новошахтинск 18:20
506 Владивосток - Находка 18:40
504 Владивосток - Большой Камень 18:50
504 Владивосток - Большой Камень 19:35
509 Владивосток - Лучегорск 19:40
506 Владивосток - Находка 19:50
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