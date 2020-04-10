Стало известно, сколько граждан Китая успели проехать через Приморье за последние 20 дней

10 Апр 2020 2020-04-10T16:48:25+03:00

Они летели обычными авиалиниями, но среди них уже были зараженные коронавирусом

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По информации Комитета здравоохранения провинции Хэйлунцзян, с 21 марта из России в Китай через пункт пропуска Пограничный - Суйфэньхэ въехало почти 2,5 тысячи граждан КНР. Около 70% из них вернулись из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других российских городов, расположенных в европейской части нашей страны. Более половины приехавших в последние дни из нашей страны - это жители провинции Хэйлунцзян.

Первый положительный тест на коронавирус у прибывшего из-за границы китайского гражданина был выявлен в Суйфэньхэ 26 марта. На настоящий момент в городе у приезжающих из нашей страны граждан КНР зафиксировано 152 подтвержденных случая заражения COVID-19, а также выявлено 165 бессимптомных носителей коронавируса. Все они попадают под наблюдение, поэтому случаи заражения местных жителей от них не зарегистрированы.

Благодаря всей этой эвакуации китайцев через Приморье, в общекитайской статистике приграничный город Суйфэньхэ на 9 апреля занимал в стране 4-место по подтвержденным случаям ввоза коронавирусной инфекции из-за рубежа и 1-место по количеству бессимптомных носителей. В связи резко ухудшившей эпидемиологической ситуацией в этом приграничном городе китайские власти временно закрыли пассажирское сообщение с Россией через пункт пропуска Пограничный - Суйфэньхэ. Пначалу это касалось и грузоперевозок, но потом режим смягчили.

В Суйфэньхэ из административного центра провинции прибыла группа медицинских работников с дополнительным оборудованием. Лиц, находящихся в централизованном карантине, перевели на режим «жесткой изоляции». На автомобильных дорогах при выезде из города и железнодорожном вокзале выставлены санитарные посты для проведения усиленной проверки. В жилые микрорайоны разрешено пускать только местных жителей, запрещен въезд иногороднего автотранспорта. Власти города призывают жителей поменьше выходить на улицу, не собираться в группы, строго соблюдать рекомендованные меры гигиены и профилактики, сообщает Генконсульство России в Харбине, административном центре провинции Хэйлунцзян.

Из этой статистики следует, что как минимум каждый десятый гражданин Китая, который прилетал внутренними авиарейсами во Владивосток в последние 20 дней для дальнейшего следования на родину, был заражен коронавирусом. Притом что в самом Приморском крае официально зафиксировано только 20 случаев заражения, правда, два из них - летальные.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко уже обратился в правительство РФ с предложением запретить гражданам Китая эвакуироваться на родину через Приморский край. Число авиарейсов из Москвы во Владивосток сократили с трех до одного в день. По данным приморских властей, на каждом рейсе в регионе прилетали от 50 до 100 граждан КНР.

10 апреля оперштаб в Приморье принял решение отправлять всех прилетающих во Владивосток из Москвы на 14-дневный карантин. Жители региона могут провести его дома, гражданам из других регионов придется провести в недели в специальном обсерваторе.

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ИСТОЧНИК KP.RU