2020-04-11T17:54:39+03:00
Общество

Еще 22 случая заражения коронавирусом выявили в Китае из тех, кто приехал из Приморья

Все они прилетели ранее в аэропорт Владивостока обычными внутренними авиарейсами
Сергей БАЛАНОВ
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Китайцы в аэропорту ВладивостокаКитайцы в аэропорту ВладивостокаФото: Сергей БАЛАНОВ
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В провинции Хэйлунцзян зафиксировано 22 новых случая заражения COVID-19 у граждан КНР, приехавших из Приморского края. Ранее 10 из них были бессимптомными носителями. Все они прибыли через пункт пропуска Пограничный - Суйфэньхэ до его закрытия. Таким образом, общее число случаев коронавирусной инфекции в провинции, ввезенных из Приморья, достигло 177.

Сейчас в провинции 150 бессимптомных носителя COVID-19, у которых нет клинических проявлений (повышения температуры, кашля, затруднения дыхания), 146 - у приезжих из-за границы , 4 - у местных. Из 150 – 5 выявлено за последние сутки, все приехали из России.

Напомним, с 21 марта через Приморье в Китай въехало более 2,5 тысяч граждан этой страны. Все они прибыли в аэропорт Владивостока их Москвы, Новосибирска и других городов обычными авиарейсами, летели рядом с другими пассажирами. Тесты на COVID-19 им сделали только в Китае.

На сегодняшний день погранпереход в Пограничном не работает для пассажирского сообщения. В Суйфэньхэ введен особый режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Еще 22 случая заражения коронавирусом выявили в Китае из тех, кто приехал из Приморья
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