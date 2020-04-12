МТС разыскивает авторов комиксов о будущем

12 Апр 2020 2020-04-12T11:14:40+03:00

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Джон Ромита-младший нарисовал Томи Старка (он же Железный человек), Брайан Болланд вместе с Аланом Муром стали авторами легендарного изображения Джокера, Джим Стеранко придумал Халка. И, кто знает, возможно, об одном из юных жителей Приморья совсем скоро заговорят в контексте именитых создателей комиксов.

МТС приглашает поучаствовать в конкурсе «Будущее время Поколения М». Ребятам в возрасте от 6 до 18 лет предлагают создать рисунок на тему будущего, в том числе, в жанре комиксов и манга. Если конкурсная работа, ваш дебют, совсем не лишним будет ознакомиться с мастер-классом от группировки HERO4HERO. Кстати, одним из результатов совместного творчества художников стала манга с владивостокским характером, главным героем которой является адмирал Геннадий Невельской.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/772568" frameborder="0"></iframe> Мастер-класс Ксении Фроловой и Романа Иванищева.

Выбирайте любой жанр, создавайте целую жизнь в формате одной страницы, загружайте работу на сайт «Поколение М».

Поддерживайте конкурсантов лайками, ведь всероссийский конкурс «Поколение М» уникален тем, что каждая загруженная работа, каждый лайк и репост конвертируются в «живые» деньги, которые МТС направляет на лечение серьезно больных детей.

Прием работ продлится до 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU