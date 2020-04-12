2020-04-12T11:14:40+03:00
Общество

МТС разыскивает авторов комиксов о будущем

Прими участие в конкурсе и стань автором книжной обложки с эффектом AR
Поделиться:
Разыскиваем авторов комиксов. Фото: предоставлено МТСРазыскиваем авторов комиксов. Фото: предоставлено МТС
Изменить размер текста:

Джон Ромита-младший нарисовал Томи Старка (он же Железный человек), Брайан Болланд вместе с Аланом Муром стали авторами легендарного изображения Джокера, Джим Стеранко придумал Халка. И, кто знает, возможно, об одном из юных жителей Приморья совсем скоро заговорят в контексте именитых создателей комиксов.

МТС приглашает поучаствовать в конкурсе «Будущее время Поколения М». Ребятам в возрасте от 6 до 18 лет предлагают создать рисунок на тему будущего, в том числе, в жанре комиксов и манга. Если конкурсная работа, ваш дебют, совсем не лишним будет ознакомиться с мастер-классом от группировки HERO4HERO. Кстати, одним из результатов совместного творчества художников стала манга с владивостокским характером, главным героем которой является адмирал Геннадий Невельской.

Мастер-класс Ксении Фроловой и Романа Иванищева.

Выбирайте любой жанр, создавайте целую жизнь в формате одной страницы, загружайте работу на сайт «Поколение М».

Поддерживайте конкурсантов лайками, ведь всероссийский конкурс «Поколение М» уникален тем, что каждая загруженная работа, каждый лайк и репост конвертируются в «живые» деньги, которые МТС направляет на лечение серьезно больных детей.

Прием работ продлится до 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Приморские следователи пришли на помощь женщине, оставшейся в беде
Жителя Приморского края ожидает суд за избиение знакомой
Владелец Lexus поплатился за неправильную парковку во Владивостоке
МТС разыскивает авторов комиксов о будущем
Жительницу Приморья обвинили в распространении коронавируса
Инфекционный госпиталь для борьбы с коронавирусом развернут в Находке
Тепло и без осадков: погода в Приморье за 12 апреля
Еще 22 случая заражения коронавирусом выявили в Китае из тех, кто приехал из Приморья
Первые рейды: нарушителей режима самоизоляции начали штрафовать в Приморье
В Приморье определен роддом для женщин с подозрением на коронавирус
Из-за рухнувшего моста популярную трассу в Приморье сковала мощная пробка
Сбербанк отменил комиссию за пополнение своих карт с карт других банков до 1 мая 2020 года
Предприимчивый приморец обманным путем «заправился» почти на 20 тысяч рублей
Полицейский из Владивостока стал покровителем азартного бизнеса
Приморских медиков накормили национальным узбекским блюдом в благодарность за работу
Синоптики уточнили прогноз: дождь со снегом обрушатся на Приморье во второй половине дня
Экс-мэр предложил владивостокцам зарплату до 260 тысяч в месяц
Когда эвакуируют приморцев, застрявших в Южной Корее - расписание
Стало известно, сколько граждан Китая успели проехать через Приморье за последние 20 дней
В СИЗО-1 Владивостока из-за коронавируса приостановлены длительные и краткосрочные свидания
В столице Приморья украли 10 тысяч масок
Еще один мост не устоял в Приморье
Полтора года понадобилось, чтобы восстановить надземный переход во Владивостоке