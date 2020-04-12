2020-04-12T15:30:28+03:00
Общество

«Нарушаем, ради животных» - владельцы прогулочных лошадей во Владивостоке о проблемах самоизоляции

Девушки отмечают, что народа хоть и мало, но даже это является
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Владельцам лошадей приходится нарушать карантин ради лошадейВладельцам лошадей приходится нарушать карантин ради лошадейФото: Сергей БАЛАНОВ
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Режим повышенной готовности и самоизоляции внес коррективы в жизни многих людей. Кто-то ушел на удаленную работу, а кто-то и вовсе в отпуск. Однако не все готовы следовать предписаниям властей. В частности это касается владельцев прогулочных лошадей, которых всегда можно встретить на их привычном месте - на набережной Спортивной гавани.

«Мы бы и рады уйти на самоизоляцию, однако лошади каждый день хотят есть. На питание мы зарабатываем прогулками, поэтому и не можем себе позволить остаться дом», - рассказала владелица одной из лошадей Анна.

Она также отметила, что когда режим был только введен, они развешивали объявления с просьбой о помощи, люди, конечно, отзываются и помогают, но этого не хватает.

Людей стало намного меньше, но даже это помогает прокормить животных Фото: Сергей БАЛАНОВ

Людей стало намного меньше, но даже это помогает прокормить животныхФото: Сергей БАЛАНОВ

«Поэтому мы выходи в хорошую погоду на набережную и продолжаем катать людей. Желающих стало намного меньше, но и это уже хоть какой-то заработок. И мы в благодарность стараемся дарить людям хорошее настроение, например за ту же плату катаем людей дольше, чем обычно», - отметила девушка.

Аня также подчеркнула, что все они очень благодарны людям - и тем, кто отзывается и помогает, и тем, кто приходит на набережную прокатится на лошади.

Примечательно, что несмотря на штрафные санкции люди продолжают нарушать режим самоизоляции. В хорошую погоду по набережной можно встретить довольно много людей, которые спокойно прогуливаются вдоль моря.

«С сотрудниками полиции особых проблем нет. Они нас не гоняют даже, наверное понимают, что мы не по собственной воле вынуждены нарушать запрет на выход на улицу», - поделилась владелица одной из лошадей.

Многие люди привозят корм и сено для лошадей Фото: Сергей БАЛАНОВ

Многие люди привозят корм и сено для лошадейФото: Сергей БАЛАНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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