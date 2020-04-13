Житель Артема попался на торговле наркотиками

13 Апр 2020 2020-04-13T04:10:11+03:00

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40-летнего жителя Приморья, подозреваемого в незаконном наркообороте, задержали сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Артему. Полицейские в ходе оперативных мероприятий установили, что мужчина за 2 тысячи рублей продал сверток с маслом каннабиса массой 1 грамм.

Во время обыска в доме подозреваемого обнаружена и изъята партия гашишного масла. Также следствие установило, что в 2019 году мужчина неоднократно продавал наркотики. Часть полученных денег наркоторговец потратил на приобретение мотоцикла иностранного производства. Как рассказал сам гражданин, чтобы скрыть криминальный доход, транспортное средство он планировал перепродать.

Возбуждены уголовные дела о сбыте наркотиков и о легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. Пока фигуранта дел оставили на свободе под подпиской о невыезде. Расследование продолжается, сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Артему.

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ИСТОЧНИК KP.RU