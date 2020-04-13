Четыре смерти на рабочих местах за минувшую неделю в Приморье
Во вторую неделю апреля сразу четыре человеческих жизни прервались на рабочих местах в Приморье, сообщил сайт Федерации профсоюзов региона.
Один из смертельных случаев произошел в поселке Пластун, Тернейского района. На рабочем месте почувствовал себя плохо и скончался 47-летний сотрудник филиала «Тернейский» АО «Примавтодор».
Во время обеденного перерыва почувствовал себя плохо и скончался еще до приезда скорой медицинской помощи 56-летний слесарь-ремонтник Общества с ограниченной ответственностью «Промышленный парк Уссурийский».
В Партизанском районе края 36-летний сотрудник ИП Радионова Р. С. сорвался с крыши дома культуры при выполнении ремонтных работ и умер от полученных травм.
В Спасском районе почувствовала себя плохо на рабочем месте и была отправлена в больницу работница общества с ограниченной ответственностью «Приморский бекон». Женщина скончалась уже в медицинском учреждении.
Представители профсоюзов Приморья участвуют в расследовании этих происшествий.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU