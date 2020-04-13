Четыре смерти на рабочих местах за минувшую неделю в Приморье

13 Апр 2020 2020-04-13T09:57:02+03:00

Скорая помощь не всегда успевает вовремя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Статистику приводят профсоюзы края. Они же участвуют в расследовании трагических случаев

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Во вторую неделю апреля сразу четыре человеческих жизни прервались на рабочих местах в Приморье, сообщил сайт Федерации профсоюзов региона.

Один из смертельных случаев произошел в поселке Пластун, Тернейского района. На рабочем месте почувствовал себя плохо и скончался 47-летний сотрудник филиала «Тернейский» АО «Примавтодор».

Во время обеденного перерыва почувствовал себя плохо и скончался еще до приезда скорой медицинской помощи 56-летний слесарь-ремонтник Общества с ограниченной ответственностью «Промышленный парк Уссурийский».

В Партизанском районе края 36-летний сотрудник ИП Радионова Р. С. сорвался с крыши дома культуры при выполнении ремонтных работ и умер от полученных травм.

В Спасском районе почувствовала себя плохо на рабочем месте и была отправлена в больницу работница общества с ограниченной ответственностью «Приморский бекон». Женщина скончалась уже в медицинском учреждении.

Представители профсоюзов Приморья участвуют в расследовании этих происшествий.

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ИСТОЧНИК KP.RU