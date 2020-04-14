Сделать Пасху безопасной: храмы и монастыри Владивостока готовятся к церковному празднику

14 Апр 2020 2020-04-14T10:43:46+03:00

Пасху в 2020 году будут отмечать 19 апреля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Русская православная церковь в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции обратилась к мерам, которые рекомендуют врачи эпидемиологи

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Храмы и монастыри Владивостокской епархии, стараясь максимально обеспечить безопасность своих прихожан в дни празднования Пасхи, ввели дополнительные санитарные меры.

Теперь при посещении храмов и монастырей верующим нужно соблюдать установленную безопасную социальную дистанцию — 1,5 метра. Причем это надо делать как в храмовом здании, так и на прилегающей к нему территории.

Также следует принять к сведению, что во время богослужений находиться в храме сможет ограниченное количество человек. Оно будет определено вместимостью храма из расчета соблюдения безопасной дистанции в 1,5 метра.

Всем посещающим храмы рекомендуется надевать медицинские маски.

Во избежание массового скопления людей, приходящих в Великую Субботу для освящения пасхальных снедей, освящение будет совершаться на прихрамовых территориях, начиная с Великого Четверга.

Крестный ход по прихрамовой территории во время ночного Пасхального богослужения будет совершаться в уставном порядке с ограничением числа участников, исходя из необходимости соблюдения безопасной дистанции.

Для верующих, не вошедших в храмовые здания из-за принятых ограничений, будет обеспечена возможность причащения на паперти храмов.

Причащение Святых Христовых Таин будет совершаться с учетом канонической и богослужебной Традиции Русской Православной Церкви и с соблюдением санитарных мер, предписанных Инструкцией настоятелям приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей Русской Православной Церкви в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Во всех храмах и монастырях епархии в соответствии с решением Епархиального совета от 26 марта 2020 года обеспечивается соблюдение предписанных Инструкцией мер: соблюдаются общие меры гигиены, в том числе дезинфекция рук в течение дня духовенством и сотрудниками приходов; осуществляется частое проветривание храмов, приходских и монастырских помещений общего доступа; проводится обработка дезинфицирующими растворами икон, поверхностей храмовой мебели общего пользования и дверных ручек.

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ИСТОЧНИК KP.RU