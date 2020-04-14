2020-04-14T10:43:46+03:00
Общество

Сделать Пасху безопасной: храмы и монастыри Владивостока готовятся к церковному празднику

Русская православная церковь в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции обратилась к мерам, которые рекомендуют врачи эпидемиологи
Поделиться:
Пасху в 2020 году будут отмечать 19 апреляПасху в 2020 году будут отмечать 19 апреляФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Храмы и монастыри Владивостокской епархии, стараясь максимально обеспечить безопасность своих прихожан в дни празднования Пасхи, ввели дополнительные санитарные меры.

Теперь при посещении храмов и монастырей верующим нужно соблюдать установленную безопасную социальную дистанцию — 1,5 метра. Причем это надо делать как в храмовом здании, так и на прилегающей к нему территории.

Также следует принять к сведению, что во время богослужений находиться в храме сможет ограниченное количество человек. Оно будет определено вместимостью храма из расчета соблюдения безопасной дистанции в 1,5 метра.

Всем посещающим храмы рекомендуется надевать медицинские маски.

Во избежание массового скопления людей, приходящих в Великую Субботу для освящения пасхальных снедей, освящение будет совершаться на прихрамовых территориях, начиная с Великого Четверга.

Крестный ход по прихрамовой территории во время ночного Пасхального богослужения будет совершаться в уставном порядке с ограничением числа участников, исходя из необходимости соблюдения безопасной дистанции.

Для верующих, не вошедших в храмовые здания из-за принятых ограничений, будет обеспечена возможность причащения на паперти храмов.

Причащение Святых Христовых Таин будет совершаться с учетом канонической и богослужебной Традиции Русской Православной Церкви и с соблюдением санитарных мер, предписанных Инструкцией настоятелям приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей Русской Православной Церкви в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Во всех храмах и монастырях епархии в соответствии с решением Епархиального совета от 26 марта 2020 года обеспечивается соблюдение предписанных Инструкцией мер: соблюдаются общие меры гигиены, в том числе дезинфекция рук в течение дня духовенством и сотрудниками приходов; осуществляется частое проветривание храмов, приходских и монастырских помещений общего доступа; проводится обработка дезинфицирующими растворами икон, поверхностей храмовой мебели общего пользования и дверных ручек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сделать Пасху безопасной: храмы и монастыри Владивостока готовятся к церковному празднику
Часть школ Приморья вернулась к обычному обучению
16 апреля начнется второй этап выдачи продуктовых наборов для школьников Владивостока
100-летний танк выйдет на Парад Победы во Владивостоке
Приморские школьники отправятся «В сказку – из дома»
Скучаете в самоизоляции — смотрите кино про Приморье
Уже 326 китайцев, проехавших через Владивосток, оказались больны COVID-19
«КОРУС Консалтинг СНГ» запускает бесплатный ЭДО для клиентов Сбербанка
«Россети ФСК ЕЭС» модернизировала оборудование подстанций крупнейшего россыпного месторождения золота в России
В Приморье задержаны браконьеры, охотившиеся на кабанов
«Лампочка Ильича» добралась и до поселка Экипажный на острове Русский
Четыре брата-разбойника терроризировали Дальнереченский район Приморья
Автомобильный портал «Дром» узнал у автолюбителей Приморья «Нужно ли из-за эпидемии ограничивать передвижение по улицам?»
«Ростелеком Ключ» — цифровая экосистема многоквартирного дома появилась во Владивостоке
Сотню тепловых аномалий зарегистрировали в Приморском крае
ДТП на Русском острове: машина слетела с трассы, пострадал 11-летний ребенок
Ушла из дома и не вернулась: поисковики разгадывают тайну исчезновения голубоглазой Валерии в Приморье
Синоптики рассказали, будут ли осадки во Владивостоке 14 апреля
Плавучий госпиталь «Иртыш» прибыл во Владивосток на помощь в борьбе с коронавирусом
Уссуриец криминально «заправился» дизтопливом на 19 тысяч рублей
Сбербанк передал волонтёрам Приморья 7 тысяч масок
Четыре смерти на рабочих местах за минувшую неделю в Приморье
Дороги Владивостока начнут приводить в порядок с центральных улиц
Кому в Приморье можно не платить кредиты из-за коронавируса?
Во Владивостоке женщина забила палкой случайного знакомого
Последние секунды жизни: житель Владивостока лег на рельс прямо перед движущимся на него поездом
Малообеспеченным гражданам Приморья поможет новый продовольственный фонд