2020-04-15T07:11:10+03:00
Общество

Уже 339 выявленных случаев заболевания COVID-19 в соседней с Приморьем китайской провинции Хэйлунцзян

Практически все инфицированные китайцы проехали на родину через Владивосток
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Китайцы возвращаются на родину через ВладивостокКитайцы возвращаются на родину через ВладивостокФото: Сергей БАЛАНОВ
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Власти китайской провинции Хэйлунцзян сообщают о подтвержденных за последние сутки случаях заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом, еще у 14 приехавших из-за границы граждан КНР. 12 из них вернулись из России в начале апреля через пункт пропуска Пограничный — Суйфэньхэ, двое — из Италии и Японии. На сегодня в провинции больных с «ввезенным» коронавирусом стало 339, сообщает генконсульство России в Харбине со ссылкой на официальные источники.

За последние сутки в Хэйлунцзяне среди приехавших из-за рубежа граждан КНР выявлен 1 новый бессимптомный носитель коронавируса. Всего же в провинции сейчас 57 бессимптомных носителей, у которых нет клинических проявлений (повышения температуры, кашля, затруднения дыхания). Все они граждане КНР, 52 из них приехали из-за границы. Среди заболевших и бессимптомных носителей нет граждан России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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