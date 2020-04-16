Названы три крупных очага заражения коронавирусом в Приморье

16 Апр 2020 2020-04-16T21:40:38+03:00

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Ситуация с эпидемией коронавируса в Приморье только набирает обороты. Новые зараженные появляются практически каждый день, на 16 апреля их уже 40, в том числе трое дети. По словам губернатора региона Олега Кожемяко, на сегодняшний день в Приморье выделяют три крупных очага заражения, и не исключено, что в ближайшее время их количество увеличится.

- Мы делаем сейчас в три раза больше тестов, чем раньше. Подходит к концу карантинный период для граждан, которые приехали из Москвы и других регионов России, из-за рубежа. Все они являются потенциальными носителями инфекции. На самоизоляции находятся сейчас около 6 тысяч человек. Мы вводим ограничительные меры, отменяем массовые мероприятия. Однако, несмотря на всю проводимую работу, возможны новые вспышки заболеваемости в районах и городах. Действуют три очага заражения – это Михайловский район, село Подъяпольское, внутрибольничные случаи, - заявил губернатор.

Как мы писали ранее, в село Подъяпольское ограничили въезд и выезд. Ранее диагноз коронавирус подтвердился у местной жительницы и у ее взрослого сына, они вернулись из Московской области, но не изолировались, а торговали продуктами в своем магазине и ходили на день рождения к знакомому.

В Михайловском районе был зафиксирован пациент номер четыре. 31 марта в Роспотреднадзоре подтвердили, что анализы местной жительницы положительные на COVID-19, она вернулась из Австрии. До нее в Приморье официально болели только девушка из Владивостока, сотрудница Альфа Банка, и супружеская пара из Артема. Все втроем на сегодняшний день – единственные выздоровевшие в регионе.

Что касается внутрибольничных случаев, то тут можно вспомнить пациента Дальзаводской больницы, который поступил туда 23 марта, а в инфекционку его перевели лишь спустя несколько дней, когда поняли, что он болен коронавирусом. К сожалению, 2 апреля он скончался. Еще одна жертва – 62-летний сотрудник завода «Прогресс», который вернулся из командировки в Египет.

Всего в госпитале во Владивостоке проходит лечение 35 заболевших, в том числе трое детей. Самому младшему из них всего семь месяцев. Некоторые пациенты подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в Приморье развернуто 485 инфекционных коек, которые на 70% обеспечены кислородом, аппаратами искусственной вентиляции легких. В ближайшие дни планируется дополнительно подготовить еще 400 коек в Дальаводской больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU