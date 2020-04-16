«Пока у ДПС пересменка, можно проехать»: как живет первый в Приморье закрытый на карантин поселок

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в приморском крае 15 апреля принял решение закрыть поселок Подъяпольское на карантин. Причиной тому стали двое местных жителей, у которых после поездки в Московскую область тест на коронавирус оказался положительным. Их уже госпитализировали в инфекционную больницу, а еще у 50 контактировавших с ними местных жителей взяли анализы на Covid-19. Но только сами жители поселка говорят, что это далеко не все, кто контактировал с заболевшими.

КОРОНАВИРУСНЫЙ МАГАЗИН

Женщина и ее взрослый сын вернулись в поселок 21 марта. Оба неделю просидели на самоизоляции, потому что по по приезду дальневосточница почувствовала себя плохо - наблюдались признаки ОРВИ. А когда состояние улучшилось, снова оба вышли на работу – бизнес не ждет. У женщины свой продовольственный магазин, который находится в жилом доме. В итоге уже в начале апреля семья снова приступила к продаже продуктов и других товаров в торговой точке. Сын помогал матери, работая вместе с ней продавцом. Сложно представить, сколько людей за это время пришли за продуктами, не зная, что их обслуживают зараженные коронавирусом люди.

- Их магазин находится в центре поселка. Можно сказать, что там сосредоточена вся продовольственная структура. Среди моих знакомых очень много тех, кто ходил к ним за продуктами и контактировал с ними, но ни у кого из них не брали анализы, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Анастасия, жительница поселка Подъяпольское. - Моя бабушка живет через дом от них, а ее знакомая - в том же здании, что их магазин. Никто из них также не проходил тестирование на коронавирус. У нас в поселке около 2 тысяч человек живет. По теории шести рукопожатий все мы в зоне риска.

По словам Анастасии, значительная часть населения поселка – пожилые люди. Многие, узнав о заражении двух сограждан, действительно отнеслись к ним недоброжелательно. Мол, зачем ехать на запад, когда в стране такая сложная эпидемиологическая ситуация. Кто-то высказывается действительно агрессивно. Но все же большинство благоразумно считает, заболевшие не виноваты. В марте еще не ввели ни обязательный для прилетающих из Москвы карантин, ни режим полной самоизоляции.

ПОДАРОК ОТ ЗАРАЖЕННЫХ

Как оказалось, подхватившие инфекцию мать с сыном не только вышли на работу, но и успели сходить на день рождения. Местный житель - именинник - запланировал согласно армянским традициям пышные гуляния в местном кафе. Позвал человек 50. Наши «герои» были среди них. Объятия, поцелуи, и вот уже большое количество людей оказались в зоне риска.

- Мой близкий друг был на том дне рождения. Сейчас сидит на карантине дома, - продолжает Анастасия. – Как я понимаю, анализы взяли только у тех, кто контактировал с зараженными в этот день. Поэтому они сидят дома и ждут своих результатов. До того, как об этом стало известно, я была у него в гостях. Поэтому теперь и мне приходится самоизолироваться, мало ли что. Да если так посмотреть, заразиться мог много кто.

Более того, по информации жительницы соседнего поселка, родственники именинника, которые были на дне рождения, работают на заводе «Звезда» в Большом Камне. Хочется верить, что у всех гостей сильный иммунитет, в противном случае ситуация может обернуться плачевно.

БУТАФОРСКИЙ КАРАНТИН

После того, как въезд в Подъяпольское и выезд из него ограничили, проезжать разрешили лишь машинам с продуктами и товарами первой необходимости, а также работникам семи предприятий. Всех остальных же на въезде в населенный пункт должен разворачивать сотрудник ДПС.

Однако на деле оказалось, что карантин больше на словах. Довольно много людей утром приехало в поселок на работу из Большого Камня. В конце рабочего дня все они уедут обратно домой.

- Да сегодня пока всех пропускают, не было такого, чтобы кого-то развернули. Более того, когда у полицейских переменка, можно спокойно выехать из поселка. В общем, пока все выглядит очень странно, - сказала Анастасия.

Возможно, правоохранители так лояльны, потому что это пока лишь первый такой поселок и первый день закрытия на карантин.

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