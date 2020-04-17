2020-04-17T01:29:03+03:00
Общество

В мазуте на озере Соленом в Находке массово гибнут птицы

Экологи призывают на помощь социально-ответственный бизнес Приморья
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
Мертвые птицы на берегу озера Соленого. Фото: инстаграм primorye_onlineМертвые птицы на берегу озера Соленого. Фото: инстаграм primorye_online
Изменить размер текста:

16 погибших в мазуте птиц нашли на берегу Соленого в Находке, сообщил инстаграм-паблик primorye_online. 15 апреля, по данным паблика на озере побывали специалисты Охотнадзора и Рыбнадзора. Общественный инспектор по охране окружающей среды Управления Росприроднадзора, председатель совета регионального отделения всероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Карпов рассказал, что специалисты надзорных органов составили акты по факту гибели птиц, среди которых бакланы, утки и одна цапля.

Андрей Карпов обращается к руководителям крупных находкинских предприятий с просьбой объединиться и помочь устранить страшные последствия выброса мазута.

Напомним, аварийный выброс мазута из котельной «Примтеплоэнерго» произошел около полуночи 13 марта. По невыясненным пока причинам крышку хранилища мазута весом 16 тонн и диаметром 22 метра отбросило на несколько метров в сторону. В хранилище общей вместимостью 3 тысячи кубометров находилось порядка 2500 тонн мазута, часть которого вытекла на прилегающую территорию, частично попав в озеро Соленое и на его прибрежную линию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полмиллиарда рублей уйдет на постройку крытого футбольного манежа во Владивостоке
Ушел из жизни первый мэр ЗАТО Большой Камень Анатолий Карасев
В мазуте на озере Соленом в Находке массово гибнут птицы
За 6 дней в Суйфэньхэ создали огромный госпиталь на 580 коек для инфицированных COVID-19
Названы три крупных очага заражения коронавирусом в Приморье
Трепанга на 4 миллиона рублей лишились теневые торговцы биоресурсами Приморья
Дальнегорские лжесантехники грабили пенсионеров целый год
Выдача продуктовых наборов в школах Владивостока: как можно получить и что нужно знать родителям
Роспотребнадзор и губернатор Приморья проинспектировали супермаркеты Владивостока
В мэрии объяснили, кому можно будет ездить на Русский остров после того, как его закроют на карантин
Еще одну подпорную стену Владивостока скоро приведут в порядок
Житель культурной столицы России ограбил знакомую из Владивостока
Владивосток, Находка и Уссурийск побили собственные антирекорды по индексу самоизоляции
Во Владивостоке на базе транспортно-экспедиционной компании случился серьезный пожар
В Уссурийске соседи сообщили в полицию о женщине, нарушившей самоизоляцию
На набережной в центре Владивостока всплыл труп
354 выявленных случая заболевания COVID-19 в соседней с Приморьем китайской провинции Хэйлунцзян