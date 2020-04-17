В мазуте на озере Соленом в Находке массово гибнут птицы

17 Апр 2020 2020-04-17T01:29:03+03:00

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16 погибших в мазуте птиц нашли на берегу Соленого в Находке, сообщил инстаграм-паблик primorye_online. 15 апреля, по данным паблика на озере побывали специалисты Охотнадзора и Рыбнадзора. Общественный инспектор по охране окружающей среды Управления Росприроднадзора, председатель совета регионального отделения всероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Карпов рассказал, что специалисты надзорных органов составили акты по факту гибели птиц, среди которых бакланы, утки и одна цапля.

Андрей Карпов обращается к руководителям крупных находкинских предприятий с просьбой объединиться и помочь устранить страшные последствия выброса мазута.

Напомним, аварийный выброс мазута из котельной «Примтеплоэнерго» произошел около полуночи 13 марта. По невыясненным пока причинам крышку хранилища мазута весом 16 тонн и диаметром 22 метра отбросило на несколько метров в сторону. В хранилище общей вместимостью 3 тысячи кубометров находилось порядка 2500 тонн мазута, часть которого вытекла на прилегающую территорию, частично попав в озеро Соленое и на его прибрежную линию.

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ИСТОЧНИК KP.RU