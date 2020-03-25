2020-03-25T13:10:57+03:00
Происшествия

«Центурион» приступил к ликвидации последствий ЧС в Находке

За один рейс машина собирает 12 кубометров мазутной пленки с поверхности озера Соленое
Поделиться:
Нефтепродукты попали в озеро Соленое. Фото: предоставлено «Терминалом Астафьева»Нефтепродукты попали в озеро Соленое. Фото: предоставлено «Терминалом Астафьева»
Изменить размер текста:

Уникальная вакуумная чистящая машина приступила к работе по очистке озера Соленое в Находке от мазутной пленки. Ранее в городе произошел аварийный выброс мазута из котельной «Примтеплоэнерго», нефтепродукты разлились по округе и попали в водоем. Справиться с последствиями поможет «Центурион» «Терминала Астафьева».

Авария произошла около полуночи 13 марта. По невыясненным пока причинам крышку хранилища мазута весом 16 тонн и диаметром 22 метра отбросило на несколько метров в сторону. В хранилище общей вместимостью 3 тысячи кубометров находилось порядка 2500 тонн мазута, часть которого вытекла на прилегающую территорию, частично попав в озеро Соленое и на его прибрежную линию. На территории городского округа ввели режим чрезвычайной ситуации. Большие силы бросили на ликвидацию последствий.

- Сегодня, по просьбе администрации Находкинского городского округа, приступили к очистке акватории озера после ЧС. Для этого используем нашу уникальную чистящую машину «Вольво Центурион». Ее мощность позволяет отдельно собирать верхний слой, загрязненный мазутом, от воды. За одну поездку машина способна забрать 12 кубометров жидкости. Сейчас уже заметно, как сокращается пятно загрязнения, - рассказал начальник технического отдела находкинского отделения «Терминала Астафьева» Василий Жеглов.

«Центурион» ежедневно помогает справляться с любым видом загрязнения. Фото: предоставлено «Терминалом Астафьева»

«Центурион» ежедневно помогает справляться с любым видом загрязнения. Фото: предоставлено «Терминалом Астафьева»

Глава администрации Находкинского городского округа Борис Гладких отметил, насколько важна помощь социально-ориентированного бизнеса.

- Мы впервые столкнулись с ЧП такого характера и масштаба. Важно, что помимо специализированных служб к ликвидации присоединились и местные предприятия. У наших портовиков есть современная техника, которую они с готовностью предоставили, пришли на помощь городу. Для нас техника «Терминала Астафьева» – большая подмога. Работы еще не мало, надеемся и на дальнейшую поддержку со стороны предприятия- подчеркнул Борис Гладких.

Специалисты «Терминала Астафьева» отмечают, что вакуумная чистящая машина производства компании DISAB является значимой частью программы по пылеподавлению. В ежедневном режиме машина работает на очистке территории порта от любого вида загрязнения — сухого, влажного, может выкачивать воду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Консультацию врача по коронавирусу можно получить онлайн
Российский сотовый оператор разрешил принимать звонки в блокировке
Тайна взрыва емкости с мазутом в Находке до сих не раскрыта
«Приморские электрические сети» приступили к реализации ремонтной программы 2020 года
Полицейские Владивостока сорвали маску с недобросовестного торговца
Власти Приморья остановили личный прием из-за коронавируса
Льготники Приморья получат дополнительную поддержку
Приморский океанариум стал примером озеленения для Владивостока
Создателем фейка о коронавирусе в Приморье заинтересовался следственный комитет России
Реальный срок. Три месяца в колонии-поселении дали приморцу за неуплату алиментов
В столице Приморья введен режим повышенной готовности
Восьмой муниципальный округ появился в Приморье
С периодичностью в 2 часа весь электротранспорт Владивостока подвергается дезинфекции
Как возят детей Приморья: массовую проверку водителей провела ГИБДД края
Вирус не щадит игорный бизнес во Владивостоке
Компании экосистемы Сбербанка помогут клиентам сберечь здоровье, время и деньги во время пандемии
Не верьте всему, что слышите: приморцев пугают ростом числа заболевших COVID-2019
К вечеру затянет: дождь и сильный ветер прогнозируют во Владивостоке
Зампред правления Сбербанка: Мы не наблюдаем панических настроений у клиентов из-за коронавируса
Почти 5 тысяч приморцев уже прошли тесты на коронавирус
Буксир «Александр Козицын»: более 1000 швартовок за год безупречной работы
Приморский автопоезд «Здоровье» приостанавливает работу... из-за борьбы за здоровье
В детские сады Приморья разрешили не ходить, а платить за них - по факту
Двое заболевших COVID-19 в Приморье. Нужны новые барьеры на пути коронавируса
Чиновницу из Приморья осудили за разглашение гостайны
Почта России закупает 7,6 млн медицинских масок для сотрудников на ближайший месяц