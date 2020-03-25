«Центурион» приступил к ликвидации последствий ЧС в Находке

Уникальная вакуумная чистящая машина приступила к работе по очистке озера Соленое в Находке от мазутной пленки. Ранее в городе произошел аварийный выброс мазута из котельной «Примтеплоэнерго», нефтепродукты разлились по округе и попали в водоем. Справиться с последствиями поможет «Центурион» «Терминала Астафьева».

Авария произошла около полуночи 13 марта. По невыясненным пока причинам крышку хранилища мазута весом 16 тонн и диаметром 22 метра отбросило на несколько метров в сторону. В хранилище общей вместимостью 3 тысячи кубометров находилось порядка 2500 тонн мазута, часть которого вытекла на прилегающую территорию, частично попав в озеро Соленое и на его прибрежную линию. На территории городского округа ввели режим чрезвычайной ситуации. Большие силы бросили на ликвидацию последствий.

- Сегодня, по просьбе администрации Находкинского городского округа, приступили к очистке акватории озера после ЧС. Для этого используем нашу уникальную чистящую машину «Вольво Центурион». Ее мощность позволяет отдельно собирать верхний слой, загрязненный мазутом, от воды. За одну поездку машина способна забрать 12 кубометров жидкости. Сейчас уже заметно, как сокращается пятно загрязнения, - рассказал начальник технического отдела находкинского отделения «Терминала Астафьева» Василий Жеглов.

«Центурион» ежедневно помогает справляться с любым видом загрязнения. Фото: предоставлено «Терминалом Астафьева»

Глава администрации Находкинского городского округа Борис Гладких отметил, насколько важна помощь социально-ориентированного бизнеса.

- Мы впервые столкнулись с ЧП такого характера и масштаба. Важно, что помимо специализированных служб к ликвидации присоединились и местные предприятия. У наших портовиков есть современная техника, которую они с готовностью предоставили, пришли на помощь городу. Для нас техника «Терминала Астафьева» – большая подмога. Работы еще не мало, надеемся и на дальнейшую поддержку со стороны предприятия- подчеркнул Борис Гладких.

Специалисты «Терминала Астафьева» отмечают, что вакуумная чистящая машина производства компании DISAB является значимой частью программы по пылеподавлению. В ежедневном режиме машина работает на очистке территории порта от любого вида загрязнения — сухого, влажного, может выкачивать воду.