Бизнесмены во Владивостоке скинулись врачам на маски

19 Апр 2020 2020-04-19T05:33:07+03:00

Средства индивидуальной защиты от представителей игорного и алкогольного бизнеса получили «скорая» и пять больниц

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Социально активный бизнес Приморья сделал подарок медработникам - маски, защитные очки и костюмы - в общей сложности более 600 тысяч всевозможных средств индивидуальной защиты. Груз распределили по пяти больницам, часть передана службе скорой медицинской помощи Владивостока.

Среди получателей – Краевая клиническая больница №2, где находится основная часть заразившихся коронавирусом, а также люди с подозрениями, которые ранее контактировали с заболевшими. Врачам этого медучреждения ежедневно требуется сотни защитных средств – бахилы, маски, халаты, согласно инструкции, они должны менять каждые два часа. Не легче сейчас и «скорой».

- Люди понимают, как нам сложно в настоящее время, мы работаем в режиме повышенной готовности. Спасибо всем за поддержку, – говорит главный врач станции скорой помощи Олег Быков.

Среди нынешних благотворителей – компания «Белуга» и гостинично-развлекательный комплекс Tigre de Cristal Hotel & Resort (ООО «Джи1 Интертейнмент»).

- Многие представители бизнеса региона понимают всю важность проводимой работы и оказывают посильную благотворительную помощь больницам. Мы благодарны!» – отметила зампредседателя правительства – министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Медики обеспечиваются всем необходимым, но любая помощь нужна, признают в минздраве. Фото: Игорь Новиков

Напомним, на сегодня в Приморье официально 67 заболевших. Пациенты разного возраста: от 18 до 78 лет. У нескольких человек ранее диагностировали внебольничную пневмонию, кто-то ранее выезжал за пределы Приморья. Есть и те, кто не покидал край. Состояние пациентов медики оценивают как стабильное. Однако четверо находятся в тяжелом состоянии, один – в крайне тяжелом.

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ИСТОЧНИК KP.RU