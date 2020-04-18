Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 19 апреля 2020 года: загадочная цепочка заражений

Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 19 апреля 2020 года, самые важные события. За последние сутки в регионе зарегистрировали еще 18 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Теперь в общей сложности в крае зафиксировали 67 случаев заболевания.

В оперативном штабе отмечают, что новые зараженные были госпитализированы в больницу ранее, потому что у них наблюдались сомнительные симптомы, не исключающие наличие Covid-19, а также среди них те, кто вошел в контактных круг зараженных. Теперь диагноз подтвердился и у них.

- Пациенты разного возраста: от 18 до 78 лет. У нескольких человек ранее диагностировали внебольничную пневмонию, кто-то ранее выезжал за пределы Приморья. Есть и те, кто не покидал край, - сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

Важно отметить, что состояние всех жителей Приморья, которые проходят лечение от коронавируса, медики оценивают, как стабильное. Однако четверо находятся в тяжелом состоянии, один – в крайне тяжелом.

В пресс-службе правительства Приморского края сообщают о том, что продолжается работа по выявлению и предупреждению распространения коронавируса. Речь, в том числе, и о тех районах, в которых зафиксированы очаги заражения. Эпидемиологи проводят свое расследования, чтобы установить цепочку распространения и контактный круг заболевших.

- Важно понимать, что если заболевший человек или находящийся под подозрением находился с кем-то в контакте, этот круг лиц будет определен, и все необходимые эпидемиологические мероприятия будут выполнены. Не стоит паниковать, увидев в списке районов с заболевшими вашу территорию, – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Напомним, что в регионе зарегистрировано 67 случаев заражения. Четырем пациентам, которым ранее подтвердили диагноз Covid-19, удалось вылечиться, их уже выписали из больницы. К сожалению, есть в регионе два случая с летальным исходом. Вирус развивался слишком активно, врачи не смогли их спасти. Сейчас от коронавируса лечатся 61 человек, трое из которых дети.

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