2020-04-19T07:46:53+03:00
Общество

Самый возрастной пациент: в больницу с COVID-19 попала 79-летняя женщина из Анучино

Ее сын успел погостить у друзей в Арсеньеве, сейчас выясняются все контакты
Сергей БАЛАНОВ
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Число заболевших в Приморье растетЧисло заболевших в Приморье растетФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Официальный диагноз COVID-19 установлен у 79-летней женщины из Анучино. Накануне возрастная пациентка доставлена во Владивосток, где получает необходимую медикаментозную помощь.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, вместе с женщиной проживал сын, который, с ее слов, некоторое время гостил у друзей в Арсеньеве.

Все контакты заболевшей и ее сына устанавливаются.

Напомним, на сегодня в Приморье официально 67 заболевших. Пациенты разного возраста: от 18 до 78 лет. У нескольких человек ранее диагностировали внебольничную пневмонию, кто-то ранее выезжал за пределы Приморья. Есть и те, кто не покидал край. Состояние пациентов медики оценивают как стабильное. Однако четверо находятся в тяжелом состоянии, один – в крайне тяжелом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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