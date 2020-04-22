2020-04-22T02:15:02+03:00
Общество

60 междугородных автобусных рейсов из Владивостока сегодня отменены

Планируя сегодня путешествие между городами Приморья, обратите внимание на информацию Примвокзала
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Автовокзал Владивостока. Фото: Михайлова ОльгаАвтовокзал Владивостока. Фото: Михайлова Ольга
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60 рейсов из Владивостока отменены сегодня, 22 апреля, сообщает сайт Примвокзала.

519 Владивосток — Сергеевка 06:30

501 Владивосток — Уссурийск 06:50

701 Владивосток — Хабаровск 07:00

224 Владивосток — Заводской 07:10

504 Владивосток — Большой Камень 07:30

506 Владивосток — Находка 08:10

503 Владивосток — Дальнегорск 08:30

525 Владивосток — Пограничный 08:50

205 МП Владивосток — Артем 09:00

506 Владивосток — Находка 09:10

502 Владивосток — Спасск 09:10

526 Владивосток — Славянка 09:15

510 Владивосток — Преображение 10:00

545 Владивосток — Уссурийск 10:05

506 Владивосток — Находка 10:10

530 Владивосток — Новошахтинск 10:15

504 Владивосток — Большой Камень 10:15

517 Владивосток — Ярославка 10:25

529 Владивосток — Чугуевка 11:00

506 Владивосток — Находка 11:15

504 Владивосток — Большой Камень 11:25

501 Владивосток — Уссурийск 11:30

205 МП Владивосток — Артем 11:35

531 Владивосток — Новопокровка 11:45

205 МП Владивосток — Артем 12:05

506 Владивосток — Находка 12:15

224 Владивосток — Заводской 12:35

509 Владивосток — Лучегорск 12:40

524 Владивосток — Черниговка 13:10

537 Владивосток — Уссурийск 13:45

521 Владивосток — Зарубино 14:00

504 Владивосток — Большой Камень 14:10

501 Владивосток — Уссурийск 14:10

506 Владивосток — Находка 14:30

518 Владивосток — Дальнереченск 14:45

536 Владивосток — Врангель 14:50

205 МП Владивосток — Артем 15:00

526 Владивосток — Славянка 15:00

506 Владивосток — Находка 15:45

504 Владивосток — Большой Камень 15:55

545 Владивосток — Михайловка 15:55

205 МП Владивосток — Артем 16:00

529 Владивосток — Чугуевка 16:30

521 Владивосток — Зарубино 16:35

506 Владивосток — Находка 16:55

502 Владивосток — Спасск 17:00

520 Владивосток — Арсеньев 17:00

528 Владивосток — Краскино 17:30

224 Владивосток — Заводской 17:30

506 Владивосток — Находка 17:30

513 Владивосток — Партизанск 17:35

517 Владивосток — Ярославка 17:45

205 МП Владивосток — Артем 18:00

544 Владивосток — Южно-Морской 18:10

513 Владивосток — Партизанск 18:15

530 Владивосток — Новошахтинск 18:20

506 Владивосток — Находка 18:40

504 Владивосток — Большой Камень 18:50

504 Владивосток — Большой Камень 19:35

509 Владивосток — Лучегорск 19:40

506 Владивосток — Находка 19:50

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ИСТОЧНИК KP.RU

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