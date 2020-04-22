60 междугородных автобусных рейсов из Владивостока сегодня отменены
60 рейсов из Владивостока отменены сегодня, 22 апреля, сообщает сайт Примвокзала.
519 Владивосток — Сергеевка 06:30
501 Владивосток — Уссурийск 06:50
701 Владивосток — Хабаровск 07:00
224 Владивосток — Заводской 07:10
504 Владивосток — Большой Камень 07:30
506 Владивосток — Находка 08:10
503 Владивосток — Дальнегорск 08:30
525 Владивосток — Пограничный 08:50
205 МП Владивосток — Артем 09:00
506 Владивосток — Находка 09:10
502 Владивосток — Спасск 09:10
526 Владивосток — Славянка 09:15
510 Владивосток — Преображение 10:00
545 Владивосток — Уссурийск 10:05
506 Владивосток — Находка 10:10
530 Владивосток — Новошахтинск 10:15
504 Владивосток — Большой Камень 10:15
517 Владивосток — Ярославка 10:25
529 Владивосток — Чугуевка 11:00
506 Владивосток — Находка 11:15
504 Владивосток — Большой Камень 11:25
501 Владивосток — Уссурийск 11:30
205 МП Владивосток — Артем 11:35
531 Владивосток — Новопокровка 11:45
205 МП Владивосток — Артем 12:05
506 Владивосток — Находка 12:15
224 Владивосток — Заводской 12:35
509 Владивосток — Лучегорск 12:40
524 Владивосток — Черниговка 13:10
537 Владивосток — Уссурийск 13:45
521 Владивосток — Зарубино 14:00
504 Владивосток — Большой Камень 14:10
501 Владивосток — Уссурийск 14:10
506 Владивосток — Находка 14:30
518 Владивосток — Дальнереченск 14:45
536 Владивосток — Врангель 14:50
205 МП Владивосток — Артем 15:00
526 Владивосток — Славянка 15:00
506 Владивосток — Находка 15:45
504 Владивосток — Большой Камень 15:55
545 Владивосток — Михайловка 15:55
205 МП Владивосток — Артем 16:00
529 Владивосток — Чугуевка 16:30
521 Владивосток — Зарубино 16:35
506 Владивосток — Находка 16:55
502 Владивосток — Спасск 17:00
520 Владивосток — Арсеньев 17:00
528 Владивосток — Краскино 17:30
224 Владивосток — Заводской 17:30
506 Владивосток — Находка 17:30
513 Владивосток — Партизанск 17:35
517 Владивосток — Ярославка 17:45
205 МП Владивосток — Артем 18:00
544 Владивосток — Южно-Морской 18:10
513 Владивосток — Партизанск 18:15
530 Владивосток — Новошахтинск 18:20
506 Владивосток — Находка 18:40
504 Владивосток — Большой Камень 18:50
504 Владивосток — Большой Камень 19:35
509 Владивосток — Лучегорск 19:40
506 Владивосток — Находка 19:50
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