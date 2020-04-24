«Нас отбросит в 2008 год». Миллиардер из Владивостока дал экономический прогноз по коронавирусу

24 Апр 2020 2020-04-24T14:45:16+03:00

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Пятничным вечером Владивостокский бизнесмен из списка Форбс, сооснователь и руководитель DNS Дмитрий Алексеев решил пообщаться в прямом эфире со своими подписчиками. Значительную часть эфира пришлось посвятить теме коронавируса, миллиардер дал свои прогнозы о будущем российской и мировой экономики.

- Экономика явно упадет от того, что мы сидим по домам и не работаем. Эксперты говорят, что этот кризис – народный. Бывают финансовые кризисы, промышленные. А этот якобы ударил не по производству, а по сфере услуг, по экономике потребления. Это действительно так, но понимаете, в чем дело, это он сейчас ударил по экономике потребления, а следом – и никуда от этого не деться – он придет и на производство.

От того, что сталелитейный завод это непрерывное производство, и оно не останавливается на нерабочие дни, потребление стали все равно уменьшается. И эта штука обязательно догонит. То же самое мы видим в нефтяной сфере. Оказалось, что самолеты, которые сейчас не летают, потребляли 10% от добываемой нефти. Сократились поездки европейцев и американцев на автомобилях, и это еще на 30% снизило потребление нефти. И вот - перепроизводство. Добытчикам нефти стало плохо, они перестали закупать трубы, фермы, насосы, перестали закупать металл. И это дойдет до всех производителей. То есть от сферы услуг это дойдет и до сферы тяжелого машиностроения. Просто с некоторым лагом, - считает Дмитрий Алексеев.

Что касается российской экономики, то тут, по мнению Алексеева, следует ожидать снижения ВВП на 5%.

- Это нас отбрасывает примерно на уровень 2007-2008 года. Кто помнит бизнес того времени, можно прикинуть, как будет выглядеть рынок. Не совсем так, конечно, потому что зависит еще и от сферы. Например, туристическая отрасль в этом году даже до состояния 2008 года все равно не восстановится. Есть надежда на внутренний туризм, но черт его знает.

Более уверенно могу сказать за сектор электроники и бытовой техники, а с недавних пор и за продовольственный сектор. Так как экономика просядет, в среднем потребительский рынок упадет на 10-20%. Все зависит от того, как долго мы просидим в самоизоляции, - подытожил бизнесмен.

Напомним, в Приморском крае до 30 апреля введен режим полной самоизоляции, при котором гражданам без особой нужды запрещено выходить из дома. Нарушителей ждут штрафы от 3 до 5 тысяч рублей. На сегодняшний день в регионе 220 заразившихся коронавирусом, из них двое погибли, а 32 человека полностью победили болезнь.

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ИСТОЧНИК KP.RU