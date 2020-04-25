2020-04-25T12:28:26+03:00
Общество

Свыше 1,8 тысячи приморцев поймали за нарушением режима самоизоляции

Всех привлекли к административной ответственности
Ангелина КРОВИНА
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Свыше 1,8 тысячи приморцев поймали за нарушением режима самоизоляцииСвыше 1,8 тысячи приморцев поймали за нарушением режима самоизоляцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Всеобщий режим самоизоляции действует в Приморье с 31 марта. Гражданам запрещается без уважительной причины покидать свои дома. Всех непослушных отлавливают сотрудники полиции и административных комиссий края. Так, за почти месяц им удалось поймать свыше 1,8 человек. Всех привлекли к административной ответственности.

За невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения (ст. 20.6.1 части 1 КоАП РФ), составлено 1 605 протоколов. Санкция статьи предусматривает штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Еще 251 нарушение оформили по закону Приморского края «Об административных правонарушениях».

- Всего в административные комиссии городов и районов края направлено 862 материала по фактам нарушения режима самоизоляции, – уточнили в ведомстве.

Каждый день общественные места Приморья проверяют 245 нарядов численностью 540 сотрудников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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