Всеобщий режим самоизоляции в Приморском крае 2020: выход из дома только для экстренных случаев

Всеобщий режим самоизоляции в Приморском крае 2020 утвердили во вторник - сообщает пресс-служба правительства. Дополнительные меры по борьбе с коронавирусом ввели власти Приморского края. Такое решение было принято оперативным штабом 31 марта 2020 года. Разумеется, речь пойдет об ужесточении режима самоизоляции и изменениях в постановлении «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции».

Так, теперь с 31 марта до 5 апреля закрываются салоны красоты, косметические и СПА-салоны, массажные салоны и солярии.

До 5 апреля приостановлена деятельность баров, клубов, ресторанов и кафе. Все они должны перейти на режим доставки. В этот период запрещена розничная торговля, за исключением товаров первой необходимости.

В каких случаях можно покидать квартиру?

Какова норма социальной дистанции при полной самоизоляции?

Как организовано передвижение по Владивостоку на машине в период полной самоизоляции?

Какие штрафы есть за нарушение домашнего режима в Приморье?

До какого числа продлится полный режим самоизоляции во Владивостоке?

Можно ли выгуливать домашних животных во время полной самоизоляции?

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