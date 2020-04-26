Основатель театра «Перекресток» и фестиваля «Дальфест» Сергей Рыбалка умер во Владивостоке

26 Апр 2020 2020-04-26T05:04:15+03:00

Сергей Рыбалка умер в 62 года. Фото: со страницы Сергея Рыбалка в Facebook.

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Во Владивостоке кончался основатель театра «Перекресток» и фестиваля «Дальфест» автор-исполнитель Сергей Рыбалка. Он ушел в 62 года. Бард вот уже несколько месяцев боролся с тяжелым заболевание.

Как сообщили на странице театра «Перекресток» в Facebook, Сергей Рыбалка скончался 25 апреля. Страницы самого автора-исполнителя в различных социальных сетях усыпаны словами прощания и стихами. Друзьям и знакомым до сих пор сложно поверить в случившееся.

«До свидания, Серега. Не могу сказать «прощай», язык не слушается, мозг не верит, душа не согласна!!! Мы встретимся, обязательно встретимся - и здесь, и там. Ты не мог уйти! Ты просто отошел отдохнуть....», - написал один из его друзей.

Другой пользователь в качестве прощания разместил слова самого барда: «Как говорят умные люди, все мы рано или поздно умрём. Трудно поспорить. Что успеем сделать, до того как? Вопрос более ёмкий, интересный и надо сказать трудный».

Сергей Рыбалка родился 23 января 1958 года. Он являлся основателем многих фестивалей авторской песни, таких как «Приморские струны» и «Дальфест», а в 1989 году создал театр «Перекресток».

ИСТОЧНИК KP.RU