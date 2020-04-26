2020-04-26T13:28:13+03:00
Общество

СОVID-19 обнаружили у еще 24 приморцев

Количество заболевших с начала эпидемии - 278
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Среди заболевших - люди разного пола и возрастаСреди заболевших - люди разного пола и возрастаФото: pixabay.com
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Еще у 24 приморцев подтвердили диагноз СОVID-19. Это все люди разного пола и возраста. Также сегодня от коронавирусной инфекции скончался еще один пациент, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Отмечается, что в большинстве случаев инфекция протекает в легкой и средней форме. Однако есть и те, кто находятся в тяжелом состоянии.

С момента начала эпидемии в Приморье уже зарегистрировано 278 случаев коронавирусной инфекции. На сегодняшний день выздоровели уже 33 пациента. Трое не справились с болезнью.

Как рассказали в пресс-службе, сегодня, 26 апреля, подтверждена смерть еще одного приморца. Им оказался мужчина 64-х лет. Пациент имел ряд сопутствующих заболеваний – онкология 4-ой степени, ишемическая болезнь, на которые наложилась пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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