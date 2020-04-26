СОVID-19 обнаружили у еще 24 приморцев
Еще у 24 приморцев подтвердили диагноз СОVID-19. Это все люди разного пола и возраста. Также сегодня от коронавирусной инфекции скончался еще один пациент, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.
Отмечается, что в большинстве случаев инфекция протекает в легкой и средней форме. Однако есть и те, кто находятся в тяжелом состоянии.
С момента начала эпидемии в Приморье уже зарегистрировано 278 случаев коронавирусной инфекции. На сегодняшний день выздоровели уже 33 пациента. Трое не справились с болезнью.
Как рассказали в пресс-службе, сегодня, 26 апреля, подтверждена смерть еще одного приморца. Им оказался мужчина 64-х лет. Пациент имел ряд сопутствующих заболеваний – онкология 4-ой степени, ишемическая болезнь, на которые наложилась пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU