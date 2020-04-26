2020-04-26T15:00:17+03:00
Общество

Еще один пациент умер в Приморье от СОVID-19

У 64-летнего мужчины были сопутствующие серьезные заболевания, он стал третьей жертвой коронавируса в регионе
Галина КУЛИМБАЕВА
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У погибшего мужчины была онкология 4й-степениУ погибшего мужчины была онкология 4й-степениФото: pixabay.com
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В Приморье от коронавирусной инфекции скончался третий пациент. Им оказался 64-летний мужчина. У больного имелись сопутствующие серьезные заболевания, сообщила 26 апреля пресс-служба правительства Приморского края.

Отмечено, что у пациента был ряд сопутствующих заболеваний, среди которых – онкология 4-ой степени, ишемическая болезнь. На них также наложилась пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией.

Напомним, 3 апреля стало известно о первом пациенте, который скончался из-за коронавирусной инфекции. Им оказался 52-летний мужчина, у которого вирус спровоцировал развитие пневмонии. На лечении пациент находился с 23 апреля.

Информация о втором погибшем появилась 7 апреля. 62-летний сотрудник завода "Прогресс" вернулся в Приморский край из командировки в Египет и с разу с самолета был доставлен в медицинское учреждение.

На сегодняшний день в Приморье зарегистрировано 278 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели уже 33 пациента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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