2020-04-27T10:47:11+03:00
Общество

19 новых карет скорой помощи получит Приморье до конца года

Деньги на их приобретение выделены из федерального бюджета
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Средства на приобретение машин скорой помощи в регионы выделены по распоряжению президентаСредства на приобретение машин скорой помощи в регионы выделены по распоряжению президентаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Служба скорой медицинский помощи Приморского края в этом году получит 19 новых машин. Деньги на покупку автомобилей будут выделены из 5 миллиардов рублей, которые президент России распорядился дать регионам из федерального бюджета именно на закупку карет скорой помощи. Министерство здравоохранения Приморья также сообщает, что в этом году из федерального бюджета регион уже получил более 756 миллионов рублей на закупку средств индивидуальной защиты и переоснащение инфекционных госпиталей в связи с эпидемией коронавируса, более 152 миллионов. Кроме того, краю выделено 18 миллионов рублей на девять аппаратов искусственной вентиляции легких.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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