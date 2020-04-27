19 новых карет скорой помощи получит Приморье до конца года

27 Апр 2020 2020-04-27T10:47:11+03:00

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Служба скорой медицинский помощи Приморского края в этом году получит 19 новых машин. Деньги на покупку автомобилей будут выделены из 5 миллиардов рублей, которые президент России распорядился дать регионам из федерального бюджета именно на закупку карет скорой помощи. Министерство здравоохранения Приморья также сообщает, что в этом году из федерального бюджета регион уже получил более 756 миллионов рублей на закупку средств индивидуальной защиты и переоснащение инфекционных госпиталей в связи с эпидемией коронавируса, более 152 миллионов. Кроме того, краю выделено 18 миллионов рублей на девять аппаратов искусственной вентиляции легких.

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ИСТОЧНИК KP.RU