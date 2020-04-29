Два ребенка и студентка: в Приморье 20 новых случаев заболевания COVID-19

29 Апр 2020 2020-04-29T05:45:04+03:00

Два ребенка и студентка: в Приморье новые случаи заболевания COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Еще 20 человек в Приморье получили положительные тесты на коронавирусную инфекцию. Среди вновь выявленных - два ребенка и студентка, сообщили в пресс-службе краевого правительства. На 12 часов дня 29 апреля в крае зарегистрировано 367 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Коронавирусная инфекция отмечена в 18 муниципальных образованиях. За последнюю неделю к "заболевшим" районам присоединился еще один город - Партизанск. Оперативный штаб поделился картой распространения болезни. Количество заболевших за 6 дней выросло в два раза.

В краевом правительстве поделились картой распространения болезни. Источник: пресс-служба правительства Приморья

Напомним, общую сводку последних новостей по коронавирусу, можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU