Два ребенка и студентка: в Приморье 20 новых случаев заболевания COVID-19
Еще 20 человек в Приморье получили положительные тесты на коронавирусную инфекцию. Среди вновь выявленных - два ребенка и студентка, сообщили в пресс-службе краевого правительства. На 12 часов дня 29 апреля в крае зарегистрировано 367 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Коронавирусная инфекция отмечена в 18 муниципальных образованиях. За последнюю неделю к "заболевшим" районам присоединился еще один город - Партизанск. Оперативный штаб поделился картой распространения болезни. Количество заболевших за 6 дней выросло в два раза.
В краевом правительстве поделились картой распространения болезни. Источник: пресс-служба правительства Приморья
Напомним, общую сводку последних новостей по коронавирусу, можно посмотреть здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU