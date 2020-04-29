2020-04-29T05:45:04+03:00
Общество

Два ребенка и студентка: в Приморье 20 новых случаев заболевания COVID-19

Общее количество заболевших - 367 человек
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Два ребенка и студентка: в Приморье новые случаи заболевания COVID-19Два ребенка и студентка: в Приморье новые случаи заболевания COVID-19Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Еще 20 человек в Приморье получили положительные тесты на коронавирусную инфекцию. Среди вновь выявленных - два ребенка и студентка, сообщили в пресс-службе краевого правительства. На 12 часов дня 29 апреля в крае зарегистрировано 367 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Коронавирусная инфекция отмечена в 18 муниципальных образованиях. За последнюю неделю к "заболевшим" районам присоединился еще один город - Партизанск. Оперативный штаб поделился картой распространения болезни. Количество заболевших за 6 дней выросло в два раза.

В краевом правительстве поделились картой распространения болезни. Источник: пресс-служба правительства Приморья

В краевом правительстве поделились картой распространения болезни. Источник: пресс-служба правительства Приморья

Напомним, общую сводку последних новостей по коронавирусу, можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор и главы муниципалитетов Приморья остались без майских праздников
Тонувшего мужчину спасли сотрудники МЧС России на реке Раздольная
Лептоспирозом заболели коровы в одном из районов Приморья
Два ребенка и студентка: в Приморье 20 новых случаев заболевания COVID-19
Средняя зарплата в Приморье в феврале была почти 47 000 рублей. Данные Приморскстата
В Приморье 10,5 тысяч официальных безработных. Данные Приморскстата
Численность населения Приморья продолжает снижаться. Данные Приморскстата
Малый и средний бизнес Приморья активно реструктуризирует долги
Падение объема платных услуг для населения в Приморье. Данные Приморскстата
Банда наркоторговцев за продажу гашишного масла пойдет под суд
Восстановление парка Минного городка во Владивостоке начали с ремонта ливневки
В Приморье завершены поиски Алины Парфеновой
Погода во Владивостоке, Находке и Уссурийске на 29 апреля 2020: еще больше тепла
Батпорт для самого большого сухого дока России прибыл в Большой Камень
Человек и танк: Т-34 получит имя приморца, участника войны Ефима Гольдберга
Телеконцерт «Сидим дома — поём песни Победы, поём для ветеранов» увидят 9 мая жители Приморья
Авиарейс Шанхай — Владивосток, которым россияне вернутся на Родину, теперь планируют совершить 2 мая
Три миллиона рублей получили общественники Приморья на создание Музея татарской и башкирской культуры
Инспекционно-досмотровые комплексы ловят контрабандистов в Приморье
Медики-добровольцы появились во Владивостоке
10% заболевших победили коронавирус в Приморье
Все больше: за сутки в Приморье выявили еще 45 заболевших коронавирусом
Почти на 6 миллионов рублей товаров пытались ввезти в Приморье нелегально
Реконструкцию японского сада камней ВГУЭС одобрил МИД Японии