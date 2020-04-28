Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 29 апреля 2020 года: плюс 45 заболевших, масочный режим и установка видеонаблюдения за нарушителями самоизоляции

Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 29 апреля 2020 года, самые важные события. За минувшие сутки положительные тесты на COVID-19 получили еще 45 человек. Большая часть из них, по данным Роспотребнадзора, - жители Приморья.

- Статистика показывает, что если раньше случаи были больше завозные, то теперь превалируют семейные контакты, - рассказывают в ведомстве.

Цифры: с начала эпидемии в Приморье и до сегодняшнего дня насчитывается 347 случаев заболевания. Трое человек погибли, 36 человек выздоровели.

О недавно выписанных пациентах есть очень, если так можно выразиться, обнадеживающие факты. О них рассказала начальник инфекционного госпиталя COVID+ Анна Симакова.

- Это три жительницы из Владивостока, Шкотовского и Михайловского районов, их возраст - 59-62 года. Заболевание оценивалось, как средней степени тяжести. У одной из пациенток оно было осложнено пневмонией.

Все три пациентки полностью выздоровели.

О масках и людях

С 30 апреля в Приморье введут масочный режим, об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Граждане при посещении общественных мест обязаны будут носить индивидуальные средства защиты – маски, респираторы и другое. В дополнение они обязаны будут придерживаться «социальной дистанции» - 1,5 метра друг от друга.

Всех работодателей обязали выдавать своих сотрудников средства индивидуальной защиты и обязать пользоваться антисептиками. Рабочие помещения должны теперь проветриваться каждые два часа.

На данный момент дефицита в медицинских масках в Приморье нет. Закончился.

Маски стали продавать в каждом крупном суперпермаркете, вот только и цена на них в разы превышает себестоимость - 20-30 рублей за штуку. А ведь маски по-хорошему нужно менять раз в два часа.

О противочумных костюмах и врачах

Если с масками кое-как, спасибо ушлым предпринимателям, решить проблему удалось, то что насчет костюмов для медиков? Не нам объяснять, в какой опасности они находятся, просто выполняя свою работу.

На нехватку средств индивидуальной защиты заявляют едва ли не в каждом медучреждении края. Об этом говорили врачи Тысячекоечной, высказались специалисты скорой помощи Находки - некогда одного из самых мощных очагов распространения инфекции (эпидрасследование там продолжается до сих пор).

- Завтра обещают привезти еще 12 штук. Впереди 5 выходных, этого может просто не хватить. Только на один вызов к больному с подозрением на коронавирус расходуется 3 комбинезона. А нам приходится возить людей на дальние расстояния, - рассказывают специалисты из Партизанска.

И даже несмотря на то, что вскоре для Приморья ожидается крупная партия средств индивидуальной защиты: и масок, и костюмов, и очков, - закрыть все потребности едва ли удастся.

Супергерои 21 века

Несмотря на хиленькую защиту, медики продолжают добровольно бросаться на передовую. 14 сотрудников Владивостокского клинико-диагностического центра написали заявление на работу с коронавирусными пациентами. Причем желающих было больше, но их просто-напросто не могут отпустить - нужны на месте.

— У нас очень дружный коллектив, в котором всегда все помогают и поддерживают друг друга. Мы попросили, чтобы всю нашу команду прикрепили к городской больнице № 4, где сейчас открыт КОВидный госпиталь. И я очень благодарна своему коллективу: никто не смалодушничал, все трезво оценили свои возможности, и приняли это решение вполне осознанно, — рассказала главврач ВКДЦ Анжела Кабиева.

Первые добровольцы уже сегодня заступят на дежурство.

Пожелаем удачи новому министру?

Оперативный штаб предложил установить по Приморью системы видеонаблюдения в общественных местах и в транспорте. Хотят выявлять нарушителей режима самоизоляции. Соответствующее распоряжение, вероятно, в самое в ближайшее время поступит на стол министра цифрового развития и связи Приморского края. Как быстро система заработает и заработает ли, неизвестно.

Вспомним, что как-то, а именно 7 апреля, в крае пытались ввести систему электронных пропусков. Для этого нужно было оформляться на специальном сайте. Сайт полег в первый же день. Ответственного за систему электронных пропусков - министра Сергей Максимчука уволили спустя 10 дней после. На его место пришел Константин Волошин. Ранее он руководил Сахалинским филиалом ПАО «Ростелеком».

КА-РАН-ТИН

Всех прибывающих в Приморье не только из-за рубежа и из Москвы теперь оправляют на 14-дневный карантин. У кого есть прописка - отправляют домой, у кого нет - в специальные обсерваторы.Такое решение вчера было принято в оперативном штабе по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Приморском крае. Подробнее об этом можно почитать здесь.