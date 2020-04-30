2020-04-30T05:05:48+03:00
Общество

Жительница Приморья пролежала в госпитале с коронавирусом пять недель

Ее и еще трех человек на днях выписали
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Жительница Приморья пролежала в госпитале с коронавирусом пять недельЖительница Приморья пролежала в госпитале с коронавирусом пять недельФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Четырех пациентов, поборовших COVID-19, выписали из инфекционного госпиталя в Приморье. Повторные тесты на коронавирусную инфекцию показали, что медикаментозное лечение им помогло - болезнь отступила. Среди выздоровевших трое мужчин и одна молодая женщина. Вероятно, она больше других дожидалась возможности вернуться домой к нормальной жизни.

- Девушка в числе первых поступила в госпиталь с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Болезнь протекала в легкой форме, и она отказалась от таргетной терапии. В связи с этим РНК-вирус инфекции высевался в мазках пациентки более 30 дней. На 36-й день результат показал отсутствие вируса в организме и она была выписана, - рассказала главный инфекционист минздрава Приморья Анна Симакова.

Напомним, с момента эпидеми и до сегодняшнего дня, 30 апреля, в крае значится 367 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Успешно выздоровели 40 пациентов. Погибли два человека. Последние новости о коронавирусе в Приморье можно прочитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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