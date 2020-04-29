Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 30 апреля 2020 года: плюс 20 заболевших, власти разрешают лечиться дома

Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 30 апреля 2020 года, самые важные события. За сутки количество заразившихся в Приморье увеличилось еще на 20 человек. Большая часть из них - люди среднего и старшего возраста, а также два ребенка и студентка ДВФУ. Кроме того, есть и пожилые люди, самому возрастному - 73 года. Как рассказывают в краевом минзраве, значительная часть заболевших контактировала не только с больными родственниками, но и простыми знакомыми.

Статистика: с начала эпидемии в Приморье зарегистрировано 367 случаев заболевания COVID-19. Из них выздоровели 36 пациентов, не справились с болезнью трое. Больше всего больных отмечено во Владивостоке - 268 человек, далее по списку идет Находка (там заболела целая бригада врачей) - 26 заразившихся и Артем - 23 пациента. Посмотреть карту распространения коронавируса в Приморье - из каких городов и районов заболевшие, можно здесь.

Лечитесь дома

Власти Приморья разрешили пациентам с подозрением на COVID-19, а также пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 лечиться на дому. Нововведение, конечно же, относится только к пациентам, у которых болезнь протекает в легкой форме. Таких в крае порядка 20 человек.

Домашний карантин длится две недели, в течение которых, больному категорически запрещено выходить из дома. Контактировать с кем-либо также не желательно. Но если все же приходится, то инфицированный должен быть в маске.

Госпитализировать не будут даже людей из группы риска, если у них не будет симптомов.

Режим тишины

Многие приморцы, сидя дома на самоизоляции, задумали делать ремонт. Дело, конечно, благое. Вот только частенько слишком шумные работы, не только раздражают соседей, невольно ставших слушателями «приятных» звуков дрели, но и им мешают спокойно работать или же учиться.

И так как самоизоляцию вчера, 28 апреля, продлили еще, как минимум, до 11 мая, то краевой штаб решил рассудить приморских соседей.

Оперативный штаб определил время, в которое шуметь, занимаясь ремонтными работами, позволительно - с 10:00 и до 13:00 и с 15:00 до 19:00. Обращаем внимание, что в обеденное время сверлить, да колотить что-либо - запрещено.

Жизнь после коронавируса

Владимир Путин во время своего совещания с главами регионов дал указание: после 11 мая начинать снимать ограничительные меры, вызванные эпидемией COVID-19. Конечно, если того будет позволять эпидемиологическая ситуация.

В числе значительно «поправившихся» регионов может оказаться и Приморье.

- Благодаря принятым ограничительным мерам мы можем добиться снижение пика заболевания к 11 мая. В связи с этим нужно приступить к их ослаблению, но при том, что масочный режим будем сохранять, – высказался Олег Кожемяко.

Губернатор уже распорядился, чтобы руководители муниципалитетов подумали о том, как выбираться из кризиса. Поручил составить списки предприятий, которым можно будет сделать послабление ограничительного режима.

Авиастроителям удалось победить коронавирус за границей

Около месяца назад, в конце марта, несколько сотрудников завода «Прогресс» во время командировки за границей заразились коронавирусом. Один мужчина тогда скончался, а часть зараженных - авиастроителей - отправили в инфекционный госпиталь. Кроме них были и те сотрудники, которые боролись с Covid-19 за рубежом. Сегодня стало известно об их состоянии: дальневосточники успешно победили инфекцию. Подробнее можно прочитать здесь.

В ТЕМУ

В Приморье пациентам с легкой формой коронавируса разрешили лечиться дома

Госпитализировать не будут даже людей из группы риска, если не увидят симптомов (подробности)

Карта распространения коронавируса в Приморье - из каких городов и районов заболевшие (инфографика)

Больше всего случаев выявлено во Владивостоке (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14