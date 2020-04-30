От сквера Адмирала Невельского до сквера Василия Ощепкова: новая лестница появилась во Владивостоке

30 Апр 2020 2020-04-30T07:50:59+03:00

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Мэрия Владивостока завершила строить новую лестницу, которая соединила сквер Адмирала Невельского с Корабельной Набережной. Сегодня подрядная организация устраняет замечания, выявленные после осмотра выполненных работ. Лестница от сквера Адмирала Невельского выходит к скверу на Корабельной Набережной. Он был создан несколько лет назад в память об основателе дзюдо в России Василии Ощепкове.

В ходе работ по постройке лестницы строители подготовили основание, установили гранитные ступени, бордюры и поручни. Ремонт сквера Адмирала Невельского провели в конце минувшего года: пешеходные дорожки и площадки выложены гранитной брусчаткой, дорожным плитняком, террасной доской обустроена зона отдыха, возведена деревянная беседка и небольшой детский скалодром.

Обновленный сквер Адмирала Невельского. Фото: сайт администрации Владивостока

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ИСТОЧНИК KP.RU