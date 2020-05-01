Женщины победили заразу быстрее: еще 15 дам и 6 мужчин вылечились от COVID-19 в Приморье

1 Май 2020 2020-05-01T03:25:35+03:00

Всего в крае с начала эпидемии с заболеванием справился 61 человек

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Число выздоровевших от коронавируса в Приморье пополнили больше 20 человек. Благодаря отрицательным анализам из госпиталей выписали сразу 15 женщин и 6 мужчин. При этом заболевание у одной из дам протекало нестандартно, тесты показывали отрицательный результат, но дошло до реанимации.

По сообщению регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, выписаны 15 пациентов из госпиталей во Владивостоке и еще 6 из инфекционного госпиталя в Уссурийске.

Как рассказывают медики, у одной из выписанных женщин, выявить заболевание удалось не сразу.

– Пациентка поступала с яркими проявлениями коронавирусной инфекции, однако результаты тесты, которые пришли на нее, были отрицательными. Женщина была помещена в инфекционный госпиталь. Состояние ее ухудшилось настолько, что она была помещена в реанимацию. Позже подтвердилась коронавирусная пневмония, – отметила главный инфекционист Приморского края, начальник госпиталя COVID+, профессор Анна Симакова.

Специалист подчеркнула, что новая коронавирусная инфекция до конца не изучена, а значит очень опасна для человека.

– У всех она проявляется по-разному: есть те, кто несмотря на почтенный возраст, переносит ее легко, а есть и молодые люди, которых врачи буквально вытаскивают с того света, – обозначила Анна Симакова.

В общей сложности число выздоровевших в крае на сегодняшний день составляет 61. С начала эпидемии подтверждено 430 случаев заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU