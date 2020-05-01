27 новых заболевших коронавирусом: лидируют Владивосток, Артем и Находка

Еще у 27 жителей Приморья в минувшие сутки подтвердился коронавирус. Таким образом, с начала эпидемии в крае заболели 430 человек. По сообщению регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, лидерами по числу зараженных остаются крупные города – Владивосток, Находка, Артем. Из муниципалитетов, наибольшее число больных – в Михайловском районе, где ранее выявлен групповой очаг.

Напомним, в Михаловском районе коронавирус начал распространяться в больничных стенах. 74-летняя пациентка Центральной районной больницы попала в одно из отделений с подозрением на бронхит. Женщина лежала в общей палате и естественно общалась с другими пациентами и персоналом. Выявить коронавирус у пожилой дамы помогли тесты. В итоге в числе заболевших оказались минимум 6 человек, включая доктора. Дама успела поконтактировать с 60-ю людьми.

Еще одним крупным очагом заражения стала Владивостокская клиническая больница №2, больше известная как «тысячекоечная». В распространении заболевания здесь подозревают одного из врачей, который подхватил вирус от пациентки. Медик работал сразу в нескольких отделениях, поэтому заразиться успели больше 40 человек, включая 17 работников больницы. Сейчас по факту ЧП проводится проверка. Уже 9 отделений медицинского учреждения закрыты на карантин.

В Находке коронавирус отправил на больничные койки практически всех медиков станции скорой помощи. При этом некоторые из них изначально поступили с подозрением на пневмонию в Партизанскую городскую больницу №1. После выявления COVID-19, терапевтическое отделение, временно переоборудованное в пульмонологию, тоже пришлось закрыть на карантин. Для работы на скорой помощи в Находке привлекли людей со всего Приморья. Помимо профессионалов на вызовы теперь ездят и студенты старших курсов медицинских вузов.

Победить коронавирус с начала эпидемии в Приморье удалось 61 человеку. Первое мая встретить дома смогут больше 20 бывших пациентов инфекционных госпиталей, которых выписали накануне. Среди выздоровевших оказалась женщина, заболевание у которой протекало в нестандартной форме. Дело в том, что несмотря на очевидные признаки COVID-19, тесты при поступлении в больницу были отрицательными. Состояние пациентки ухудшилось в итоге ее пришлось срочно переводить в реанимацию. Позже у дамы подтвердилась коронавирусная пневмония.

Медики отмечают, что коронавирус еще до конца не изучен, поэтому представляет большую опасность для людей. По словам главного инфекциониста Приморского края, начальника госпиталя COVID+ Анны Симаковой, заболевание у всех протекает по-разному, от возраста это не зависит. Профессор уверяет, что есть молодые пациенты, которых буквально приходится вытаскивать с того света.

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