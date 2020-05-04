2020-05-04T05:49:00+03:00
Общество

Полиция Приморья поджидает нарушителей самоизоляции в местах отдыха

За прошедшие сутки на непонятливых выписали 240 протоколов
Сергей БАЛАНОВ
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Полиция патрулирует набережную возле СК Олимпиец. Фото: Александр СафроновПолиция патрулирует набережную возле СК Олимпиец. Фото: Александр Сафронов
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Полиция и Росгвардия в воскресенье, 3 мая, составила 240 административных протоколов в отношении нарушителей режима самоизоляции. В патрулировании городов и поселков задействовано более 900 сотрудников правоохранительных органов.

- Усилены подъезды к местам отдыха – задействовано 14 экипажей ДПС, помимо нарушителей режима самоизоляции они выявили семь пьяных водителей, – сообщил начальник УМВД России по Приморскому краю Олег Стефанков.

Краевые власти поручили усилить работу по пресечению нарушений ограничительных мер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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