Полиция Приморья поджидает нарушителей самоизоляции в местах отдыха
Полиция и Росгвардия в воскресенье, 3 мая, составила 240 административных протоколов в отношении нарушителей режима самоизоляции. В патрулировании городов и поселков задействовано более 900 сотрудников правоохранительных органов.
- Усилены подъезды к местам отдыха – задействовано 14 экипажей ДПС, помимо нарушителей режима самоизоляции они выявили семь пьяных водителей, – сообщил начальник УМВД России по Приморскому краю Олег Стефанков.
Краевые власти поручили усилить работу по пресечению нарушений ограничительных мер.
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ИСТОЧНИК KP.RU