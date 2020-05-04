В Приморье вылечились от коронавируса уже 99 человек

4 Май 2020 2020-05-04T05:34:31+03:00

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Еще 33 жителя Приморского края победили коронавирус и возвращаются домой. Общее число выздоровевших пациентов с начала эпидемии – 99 человек, сообщили в правительств региона.

- За последние сутки выписано 11 человек, из которых четверо детей. Это две девочки-сестры 5 и 7 лет. А также два мальчика из разных семей, одному малышу всего 2 месяца, - говорится в сообщении.

Главный инфекционист Приморского края, начальник госпиталя COVID+ во Владивостоке Анна Симакова сообщила, что в понедельник, 4 мая, получены результаты еще 22 пациентов госпиталя.

- Итоговые тесты показали отсутствие вируса в организме. Всех готовим к выписке, – обозначила она.

Напомним, всего заболевших, по данным на 4 мая, в Приморье 547 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU