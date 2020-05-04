Кожемяко: «Разговоры о том, что не знали, не слышали, не принимаются»

4 Май 2020 2020-05-04T07:02:52+03:00

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Особое внимание в Приморье уделят прохождению обязательного карантина прибывающих в край вахтовых работников. Об этом шла речь на селекторном совещании с губернатором Приморья Олегом Кожемяко, которое он провел в Находке 4 мая.

Сегодня в Приморье в десяти обсерваторах находятся 724 человека, в ближайшее время прибудут строители из других регионов.

- Однако есть и такие организации, которые не уведомляют о прибытии таких сотрудников, и вести за ними эпидконтроль сложно, – пожаловалась главный санитарный врач Приморского края Татьяна Детковская.

Глава региона предложил отказывать таким организациям в завозе сотрудников.

- Если кто-то хочет тайно завести сюда работников, не уведомив соответствующие органы, мы запретим это делать. И все разговоры о том, что не знали, не слышали, не принимаются, – заявил Кожемяко.

Напомним, ситуация с коронавирусом в регионе продолжает ухудшаться. По данным на 4 мая в крае 547 заболевших. Из них 99 выздоровели, четверо умерли.

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ИСТОЧНИК KP.RU