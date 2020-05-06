2020-05-06T06:09:31+03:00
Коронавирус Covid-19

В Приморье 684 случая коронавируса: значительная часть пациентов находится в тяжелом состоянии

Положительные тесты за сутки получили 49 человек
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
В Приморье 684 случая коронавирусаВ Приморье 684 случая коронавирусаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

За минувшие сутки 49 человек в Приморье получили положительные результаты тестов на COVID-19. С начала эпидемии и до сегодняшнего дня, 6 мая, в крае зарегистрировано 684 случая заболевания. По словам специалистов, значительная часть пациентов, около 50 человек, находится в тяжелом состоянии.

Ранее в пресс-службе краевого правительства также сообщали о двух погибших пациентах - 40 и 90 лет. Несмотря на все усилия, врачам их спасти не удалось.

Как рассказала главный инфекционист Приморского края Анна Симакова, коронавирус - болезнь плохо изученная, поэтому думать о том, что возраст в случае чего может обозначать легкое или тяжелое течение болезни - ошибочно.

- У всех она проявляется по-разному: есть те, кто несмотря на почтенный возраст, переносит ее легко, а есть и молодые люди, которых врачи буквально вытаскивают с того света.

Напоминаем, по данным регионального правительства, в Приморье из-за COVID-19 за весь период эпидемии погибли шесть человек. На официальном сайте Стопкоронавирус.РФ в крае значится семь погибших. Откуда взялась последняя цифра, неизвестно, но, после уточнения, краевые власти ее не подтверждают.

Каждый день эксперты берут около 1 400 проб на коронавирусную инфекцию. На данный момент на домашней самоизоляции находятся около 16 тысяч человек. В обсерваторах временно проживает 755 пациентов.

К ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кирпич с фасада торгового центра во Владивостоке едва не убил пенсионерку
«Но они возвращаются сквозь непогоду...». Корабли ТОФ снова во Владивостоке
Фестиваль мидий с доставкой на дом: гастрономический праздник начался во Владивостоке сегодня
Завернули в ковер и отнесли умирать в гараж: в Приморье пьянка завершилась смертью
V-ROX отодвинулся на год: музыкальный фестиваль состоится в 2021-м
В Приморье 684 случая коронавируса: значительная часть пациентов находится в тяжелом состоянии
Во Владивостоке пропала девушка с татуировкой дракона
Жители Приморья сдали полиции соседа, нарушавшего режим самоизоляции
В Находку для усиления обороны против коронавируса направят медиков из других районов региона
За сутки количество смертей от Covid-19 в Приморье увеличилось почти вдвое
В торговых центрах Приморья могут ввести запрет на продажу сельхозпродукции без упаковок
В Арсеньеве машина улетела в кювет – на место съехались скорая помощь, пожарные и полиция
Угрожал пистолетом: уссурийский Клайд вместе со своей Бонни напал на таксиста и отобрал у него выручку
Сотрудники МЧС Приморья спасли рыбаков, которых едва навсегда не унес в открытое море штормовой ветер
Больше 50 больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в Приморье
Число заболевших коронавирусом во Владивостоке на 5 мая 2020 года составило 635 - плюс 88 только за сутки
Вечером жителей Владивостока ждет кратковременный сюрприз
Сбербанк снизит ставки по ипотеке в среднем на 0,5 п.п.
Минобр Приморья рекомендовал школьникам не учиться до 11 мая
Оказалась не в том месте: жительницу Приморья начал душить прохожий
Сбербанк поддержал создание «Сада памяти» во Владивостоке
Детский спорткомплекс в Находке хотят отдать под коронавирусных пациентов
Два парня из Приморья могут сесть в тюрьму за кражу мопеда
«Сын поскромнее авто пусть купит»: приморцы возмущены просьбой помочь старушке
Кожемяко: Первая вспышка коронавируса в Приморье произошла в Михайловском районе