В Приморье 684 случая коронавируса: значительная часть пациентов находится в тяжелом состоянии

6 Май 2020 2020-05-06T06:09:31+03:00

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За минувшие сутки 49 человек в Приморье получили положительные результаты тестов на COVID-19. С начала эпидемии и до сегодняшнего дня, 6 мая, в крае зарегистрировано 684 случая заболевания. По словам специалистов, значительная часть пациентов, около 50 человек, находится в тяжелом состоянии.

Ранее в пресс-службе краевого правительства также сообщали о двух погибших пациентах - 40 и 90 лет. Несмотря на все усилия, врачам их спасти не удалось.

Как рассказала главный инфекционист Приморского края Анна Симакова, коронавирус - болезнь плохо изученная, поэтому думать о том, что возраст в случае чего может обозначать легкое или тяжелое течение болезни - ошибочно.

- У всех она проявляется по-разному: есть те, кто несмотря на почтенный возраст, переносит ее легко, а есть и молодые люди, которых врачи буквально вытаскивают с того света.

Напоминаем, по данным регионального правительства, в Приморье из-за COVID-19 за весь период эпидемии погибли шесть человек. На официальном сайте Стопкоронавирус.РФ в крае значится семь погибших. Откуда взялась последняя цифра, неизвестно, но, после уточнения, краевые власти ее не подтверждают.

Каждый день эксперты берут около 1 400 проб на коронавирусную инфекцию. На данный момент на домашней самоизоляции находятся около 16 тысяч человек. В обсерваторах временно проживает 755 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU