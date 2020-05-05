2020-05-05T17:26:59+03:00
Общество

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 6 мая 2020: открытие ТЦ, видеослежка и таинственный смертельный случай

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 6 мая 2020: в регионе количество зараженных Covid-19 перевалило за 600
Кристина ГРИН
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По-прежнему самыми крупными очагами заражения являются: Владивосток и Находка.По-прежнему самыми крупными очагами заражения являются: Владивосток и Находка.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 6 мая 2020 года, самые важные события. По состоянию на 6 мая 2020 года в Приморье зарегистрировано 635 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Лишь за прошедшие сутки диагноз Covid-19 подтвердился у 88 человек. Такого количества новых пациентов в регионе не было с начала эпидемии.

По данным пресс-службы правительства региона, за прошедшие сутки в Приморье от коронавируса умерли два человека. Пациенты в возрасте 40 и 93 лет не смогли справиться с заболеванием и скончались. Врачи отмечают, что вирус новый для всего сообщества здравоохранения, а значит представляет опасность для всех категорий граждан.

- У всех она проявляется по-разному: есть те, кто несмотря на почтенный возраст, переносит ее легко, а есть и молодые люди, которых врачи буквально вытаскивают с того света, – обозначила главный инфекционист Приморского края Анна Симакова.

Однако на официальном сайте Стопкоронавирус.РФ, указано, что в Приморье за сутки скончались три человека с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Отсюда и расхождения: по информации правительства, всего в крае умерли от Covid-19 шесть человек, а у федералов – 7. Куда пропал или откуда появился еще один человек – пока неизвестно.

Вылечиться от болезни удалось 105 приморцам. Сейчас в больницах края лечатся 523 человека, 53 из которых находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, на селекторном совещании глав муниципалитетов и губернатора Приморья стало известно о том, что регион готовится к поэтапному открытию торговых центров. Важной мерой защиты от распространения инфекции станет ужесточение масочного режима. Теперь вход в ТЦ будет строго в масках, остальным придется выйти из помещения.

А чтобы не было соблазна обмануть систему, за нарушителями намерены следить по камерам видеонаблюдения. Вместе с тем, рассматривается вопрос о запрете продажи сельхозпродукции в торговых сетях без индивидуальной упаковки. Алгоритм действий правительство намеренно разработать совместно с Роспотребнадзором.

Напомним, что по-прежнему самыми крупными очагами заражения являются: Владивосток и Находка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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