«Но они возвращаются сквозь непогоду...». Корабли ТОФ снова во Владивостоке
Отряд кораблей Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота возвратился во Владивосток после участия в серии тактических учений группировки сил в дальней морской зоне. Об этом сообщил сайт Министерства обороны России. К месту базирования вернулись: флагман группировки ордена Нахимова Гвардейский ракетный крейсер «Варяг», эскадренный миноносец «Быстрый», большие противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц».
Сообщается, что за месяц в море корабли совместно с морской авиацией провели серию учений по противолодочной и противовоздушной обороне отряда, выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы, осуществили в сопровождении ледоколов форсирование ледовых полей в районе пролива Лаперуза.
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ИСТОЧНИК KP.RU