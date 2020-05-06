«Но они возвращаются сквозь непогоду...». Корабли ТОФ снова во Владивостоке

6 Май 2020 2020-05-06T06:26:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Отряд кораблей Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота возвратился во Владивосток после участия в серии тактических учений группировки сил в дальней морской зоне. Об этом сообщил сайт Министерства обороны России. К месту базирования вернулись: флагман группировки ордена Нахимова Гвардейский ракетный крейсер «Варяг», эскадренный миноносец «Быстрый», большие противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц».

Сообщается, что за месяц в море корабли совместно с морской авиацией провели серию учений по противолодочной и противовоздушной обороне отряда, выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы, осуществили в сопровождении ледоколов форсирование ледовых полей в районе пролива Лаперуза.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU