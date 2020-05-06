2020-05-06T06:26:08+03:00
Общество

«Но они возвращаются сквозь непогоду...». Корабли ТОФ снова во Владивостоке

Более месяца провели военные моряки в море, выполняя боевые задачи
Константин МИХАЙЛОВ
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Корабли ТОФ на выполнении боевой задачи. Фото: сайт Министерства обороныКорабли ТОФ на выполнении боевой задачи. Фото: сайт Министерства обороны
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Отряд кораблей Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота возвратился во Владивосток после участия в серии тактических учений группировки сил в дальней морской зоне. Об этом сообщил сайт Министерства обороны России. К месту базирования вернулись: флагман группировки ордена Нахимова Гвардейский ракетный крейсер «Варяг», эскадренный миноносец «Быстрый», большие противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц».

Сообщается, что за месяц в море корабли совместно с морской авиацией провели серию учений по противолодочной и противовоздушной обороне отряда, выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы, осуществили в сопровождении ледоколов форсирование ледовых полей в районе пролива Лаперуза.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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