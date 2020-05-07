Два отделения одной из самых больших больниц Приморья закрыли на карантин

7 Май 2020 2020-05-07T02:38:21+03:00

В Находкинской городской больнице закрылись на карантин два отделения Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Инфицированы в лечебном учреждении оказались и больные, и врачи

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Сразу два отделения городской больницы Находки закрыли на карантин из-за обнаружения в их стенах коронавируса, сообщила пресс-служба правительства края. Одно из крупнейших медучреждений Приморья временно остановило работу на территориях терапевтического и хирургического отделений.

Вирус Covid-19 обнаружен как у пациентов, так и у медперсонала. Зараженные люди отправлены в инфекционный госпиталь, где получают необходимое лечение. Параллельно проводится эпидрасследование и устанавливаются контактировавшие с заболевшими.

Работа закрытых отделений переведена в другой корпус Находкинской больницы. Другие отделения работают в обычном режиме, утверждают власти Приморья.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что с 8 мая Находку закроют для въезда и выезда.

СПРАВКА

Находкинская городская больница — лечебно-профилактическое учреждение Приморского края, обслуживающее более 120 тысяч жителей городского округа и около 30 тысяч жителей территорий Фокино, Лазовского, Шкотовского и Партизанского районов.

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ИСТОЧНИК KP.RU