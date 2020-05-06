Находка закрывается на карантин из-за коронавируса

Находка стала вторым населенным пунктом в Приморье, где вводятся особые карантинные меры из-за коронавируса. С 8 мая на территорию Находкинского городского округа будет частично ограничен въезд и выезд.

Причина понятна - темпы прироста заболеваемых коронавирусом в Находке почти в два раза превышают среднекраевые - 16,4%.

- Ситуация по Находке складывается неблагоприятная в связи с тем, что у сотрудников скорой помощи расширяется круг контактов и заболевших. Поэтому предполагаем, что заболеваемость будет увеличиваться. Есть предложение усилить санитарные меры в городе, – обозначила главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская в среду, 6 мая, на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Въезд и выезд из Находки ограничат для всех, кроме граждан, работающих на предприятиях непрерывного цикла. За проживающими в муниципалитете вводят систему контроля. Приостанавливается работа торговых центров, кроме продуктовых магазинов и реализующих товары первой необходимости. Будет проведена тотальная санобработка общественных мест и жилого фонда.

В городе срочно готовят дополнительные помещения для размещения пациентов с легкой и средней степенью тяжести COVID-19. Сейчас варианты помещений осматривает министр здравоохранения края Анастасия Худченко. Сообщается, что в Находке дополнительно развернуто 40 коек, оснащенных восемью аппаратами ИВЛ.

Началось со «скорой»

А ведь еще недавно ситуация в Находке была весьма благополучной. В развернутом инфекционном госпитале лежало всего девять человек, только у одного из них был подтвержден коронавирус.

Но внезапно пришла весть – заболели два сотрудника «скорой». Их сначала с пневмонией отправили в больницу в Партизанск, потом выяснилось, что все серьезнее. На карантин отправили несколько их коллег, но было уже поздно. Вскоре диагноз подтвердился у 11 человек, одна пациентка - в тяжелом состоянии.

К 4 мая Находка была уже на втором месте по числу заболевших, уступая только Владивостоку.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Приморском крае принял решение закрыть поселок Подъяпольское на карантин. С 15 апреля там тоже был ограничен въезд и выезд. Причиной тому стали двое местных жителей, у которых после поездки в Московскую область тест на коронавирус оказался положительным. Их госпитализировали в инфекционную больницу, а еще у 65 контактировавших с ними местных жителей взяли анализы на COVID-19. Но в итоге анализы оказались отрицательными, а госпитализированных мать и сына уже выписали из больницы.

Напомним, в Приморье на сегодняшний день 684 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Значительная часть пациентов находится в тяжелом состоянии.

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