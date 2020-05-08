«Среди больных преимущественно женщины»: еще 36 приморцев получили положительные тесты на COVID-19

8 Май 2020 2020-05-08T04:46:55+03:00

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За сутки положительные анализы на коронавирусную инфекцию пришли еще 36 приморцам. С начала эпидемии и до сегодняшего дня, 8 мая, в крае лабораторно подтверждено 763 случая заболевания. Данные были озвучены на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

По словам главного санитарного врача Приморья Татьяны Детковской, темп прироста заболевших остается высоким – 4,9%. Все новые пациенты с COVID-19 - преимущественно женщины, заразились либо от родственников, либо от коллег на работе. Самой молодой из вновь выявленных – 28 лет, самой возрастной – 79 лет. Причем у 19 «новичков» заболевание протекает в бессимптомной форме. В очередной раз это подчеркивает опасность инфекции.

- Количество заболевших с каждым днем увеличивается, по этому показателю наш регион занимает второе место на Дальнем Востоке, - отмечает губернатор Олег Кожемяко.

Глава региона рекомендовал усилить работу административных комиссий. По его мнению, с приморцами необходимо проводить профилактические беседы о важности нахождения дома в карантинный период.

Напомним, последние новости о коронавирусе можно прочитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU