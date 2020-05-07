Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 8 мая 2020 года: плюс 43 пациента, ветеран ВОВ сумела победить смертельную инфекцию

Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 8 мая 2020 года, самые важные события. За минувшие сутки COVID-19 выявили еще у 43 человек, находящихся на территории Приморья. С начала эпидемии и до сегодняшнего дня в крае зарегистрировано 727 случаев смертельной инфекции. Из них успешно выздоровели лишь 18% - 130 человек.

Среди недавно выписанных - ветеран Великой Отечественной войны. Женщине 94 года. Она стала самой возрастной жительницей региона, которой удалось одолеть коронавирус.

В инфекционных госпиталях растет количество пациентов с тяжелой формой заболевания. За последние 24 часа стало известно еще о двух скончавшихся от инфекции приморцах. Погибшими оказались мужчины 86 и 90 лет. У обоих коронавирус протекал в тяжелой форме и обострил многие имевшиеся хронические заболевания.

По данным краевого правительства, в Приморье за весь период эпидемии зафиксировано 10 летальных случаев от диагноза «COVID-19». Цифра значительно выросла буквально за несколько дней, однако к ней у редакции «Комсомолки» все равно осталось множество вопросов. Самый главный из них: где же остальные умершие? Дело в том, что по нашим источникам некоторые смерти просто-напросто в данных «потеряли». Подробнее о странных фактах читать здесь.

Специалисты продолжают призывать приморцев соблюдать режим всеобщей самоизоляции. Без необходимости лучше из дома не выходить, ведь даже в магазинах можно легко подхватить смертельную инфекцию. Так, один из приморских врачей, находящийся в отпуске, заразился коронавирусом во время похода за продуктами. Состояние у медика тяжелое, интервью Андрей Марченко давал прямо в реанимации.

Что в Находке?

С сегодняшнего дня, 8 мая, въезд и выезд в третий по величине город Приморья - Находку - будет ограничен. Соответствующее постановление подписал губернатор Олег Кожемяко. Прочитать подробнее о правилах передвижения можно тут.

Кроме того, в Находке закрыли сразу два отделения городской больницы. В стенах учреждения обнаружили коронавирус. Covid-19 оказался и у пациентов, и у медперсонала. Работа закрытых отделений переведена в другой корпус.

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