2020-05-09T04:01:18+03:00
Общество

Авиапарад во Владивостоке перенесли

Из-за сильного тумана воздушные судна просто-напросто будет невозможно разглядеть
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Авиапарад во Владивостоке перенеслиАвиапарад во Владивостоке перенеслиФото: Сергей БАЛАНОВ
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Авиапарад во Владивостоке, который должен был состояться сегодня, 9 мая, в 11:00 - перенесли по времени. Из-за сильного тумана, сковавшего на данный момент город, жители дальневосточной столицы навряд ли смогли бы вообще разглядеть воздушные судна. Ориентировочно авиапарад в честь 75-летия Великой Победы состоится в 13:00. Но, опять же, организаторы будут действовать по ситуации.

Напомним, «Комсомольская правда» будет вести онлайн-трансляцию с места событий. Посмотреть на рассекающие небо истребители, вертолеты и самолеты можно будет, не выходя из собственного дома, находясь в режиме самоизоляции.

Всего представлять морскую авиацию Тихоокеанского флота, армию ВВС и ПВО Восточного военного округа будут 21 самолет и вертолет. Подготовка авиации осуществляется на трех аэродромах Приморского края.

Небо над Владивостоком в 11:00 Фото: Сергей БАЛАНОВ

Небо над Владивостоком в 11:00Фото: Сергей БАЛАНОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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