Авиапарад во Владивостоке перенесли

9 Май 2020 2020-05-09T04:01:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Авиапарад во Владивостоке, который должен был состояться сегодня, 9 мая, в 11:00 - перенесли по времени. Из-за сильного тумана, сковавшего на данный момент город, жители дальневосточной столицы навряд ли смогли бы вообще разглядеть воздушные судна. Ориентировочно авиапарад в честь 75-летия Великой Победы состоится в 13:00. Но, опять же, организаторы будут действовать по ситуации.

Напомним, «Комсомольская правда» будет вести онлайн-трансляцию с места событий. Посмотреть на рассекающие небо истребители, вертолеты и самолеты можно будет, не выходя из собственного дома, находясь в режиме самоизоляции.

Всего представлять морскую авиацию Тихоокеанского флота, армию ВВС и ПВО Восточного военного округа будут 21 самолет и вертолет. Подготовка авиации осуществляется на трех аэродромах Приморского края.

Небо над Владивостоком в 11:00Фото: Сергей БАЛАНОВ

К ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU