2020-05-08T17:37:57+03:00
Общество

Авиапарад во Владивостоке на 9 мая 2020: прямая онлайн-трансляция

Прямая онлайн-трансляция авиапарада, посвященного 75-летию Великой Победы
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Воздушная часть Парада Победы 2020 во Владивостоке.Воздушная часть Парада Победы 2020 во Владивостоке.Фото: Кристина ГРИН
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Сегодня, 9 мая, во Владивостоке в 11:00 по местному времени начнется авиапарад, посвященный 75-летию Великой Победы. "Комсомольская правда" ведет онлайн-трансляцию с места событий.

Авиапарад должен был стать частью полноценного Парада Победы к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, однако из-за переноса основных праздничных мероприятий на 3 сентября планы поменялись. Тем не менее, решено было оставить эту часть парада, ведь понаблюдать за рассекающими небо истребителями можно и из собственного дома, находясь в режиме самоизоляции.

В программе парада будет задействовано 11 самолетов и вертолетов от морской авиации Тихоокеанского флота. Остальные 10 военных аппаратов представят армию ВВС и ПВО Восточного военного округа. В пролетах будут задействованы дальние противолодочные самолеты Ту-142, противолодочные самолеты Ил-38, самолет Ту-134, высотные истребители МиГ-31, истребители Су-35, а также палубные вертолеты Ка-27 и Ми-8, ударные вертолеты Ка-52.

Онлайн-трансляция с места событий начнется на нашем сайте ровно в 11:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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