Новые заболевшие Covid-19: число зараженных в Приморье перевалило за 900

11 Май 2020 2020-05-11T04:00:52+03:00

За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 51 человека

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В Приморье за прошедшие сутки зарегистрировали 51 случай заражения коронавирусной инфекцией. У полсотни жителей региона тестирование на Сovid-19 показало положительные результаты.

Теперь в крае с начала эпидемии коронавируса зафиксировано 907 случаев заболевания. В оперативном штабе отмечают, что среди них 65 зараженных, которые находятся в тяжелом состоянии, а 13 подключили к аппарату ИВЛ.

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ИСТОЧНИК KP.RU