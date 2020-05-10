Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 11 мая 2020 года: плюс 48 заболевших, продление режима самоизоляции

Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 11 мая 2020 года, самые важные события. За минувшие сутки положительные анализы на коронавирус получили еще 48 приморцев. С начала эпидемии и до сегодняшнего дня в Приморье зафиксировано 856 случаев заболевания COVID-19. Выздоровело 193 человека. При этом 10 человек, преимущественно пожилого возраста, погибли. Наибольшее количество заболевших зафиксировано во Владивостоке, Находке и Артеме.

Продление режима самоизоляции в Приморье до 1 июня

Губернатор Приморья Олег Кожемяко принял решение о продлении режима самоизоляции и сопутствующих ограничительных мер до 31 мая включительно. По мнению главы региона, преждевременно сейчас снимать ограничения, так как обстановка для этого не благоприятна из-за сложившейся эпидемиологической обстановки и ежедневного прироста заболевших на всей территории края.

«Исходя, в том числе, из анализа обстановки Роспотребнадзором, считаем необходимым продлить действие режима повышенной готовности до 31 мая, как это сделали ряд субъектов, в том числе Москва. Если наша работа даст положительную динамику по тем показателям, которые характеризуются количеством прироста больных за сутки, летальными исходами, наличием тяжелобольных, а это зависит от нас с вами, мы, конечно, по согласованию с Роспотребнадзором, будем принимать решения о поэтапном открытии объектов торговли, гостиниц, ресторанов», – заявил он.

Проверка личных авто уже скоро

В последние дни на дорогах Владивостока наблюдается большое количество машин. В этой связи губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил полиции и Росгвардии проводить выборочные проверки автотранспорта. Водители и пассажиры должны будут предъявить разрешение на передвижение по городу, ведь если человек едет на работу, значит, у него должен быть подтверждающий документ (справка или удостоверение), а если житель региона следует на дачный участок – документы, подтверждающие его наличие.

«Такую работу необходимо усилить, поскольку никто не отменял режимы полной самоизоляции и повышенной готовности. Необходимо вместе с полицией и Росгвардией разработать комплекс мер для того, чтобы выборочные проверки на въезде в город и в нем проводились постоянно. Важно ограничить бесцельные поездки, например, друг к другу в гости, без особой надобности. Именно они, как правило, приводят к контактам с носителями вируса и росту заболеваемости», – обозначил Олег Кожемяко.

Нарушителей самоизоляции все больше

В Приморье с начала введения режима полной самоизоляции 4786 человек нарушило действия режима. Нарушителям выписаны протоколы, а 476 человек уже оштрафованы. Уполномоченные структуры не просто фиксируют нарушения, но и беседуют с гражданами, чтобы те не нарушали режим самоизоляции.

Проверки проходят в организациях торговли, общественном транспорте, местах досуга и отдыха населения. Именно здесь ежедневно фиксируются массовые скопления людей, которые, в свою очередь, не всегда соблюдают масочный режим и социальное дистанцирование.

У супруги владивостокского бизнесмен из списка «Форбс» обнаружили коронавирус

Совладелец DNS Дмитрий Алексеев оказался на карантине из-за коронавируса. Как он сам рассказал в своем видеоблоге, инфекцией заразилась его супруга, которая работает врачом.

- Я теперь сижу на официальном карантине. У меня жена врач, хирург, находилась на передовой. И вот в конце месяца «бандитская пуля» ее настигла. Ее увезли в больницу, где она сейчас лежит. Я теперь официальный контактный.

С супругой все более-менее, средней тяжести. Можно сказать, что она идет на поправку. Здесь хорошо все, даст бог – выздоровеет. Вообще, нынешняя пандемия – это повод задуматься о медицине. Мне очень много что можно об этом сказать. Но жена запрещает, говорит, чтобы я не лез. Пока не уговорю ее, рассказывать не буду, - высказался Дмитрий Алексеев.

При этом у него самого анализ не взяли. Правда, Алексеев уверяет, что чувствует себя хорошо, гнетет его только нахождение в четырех стенах.

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